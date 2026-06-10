Bella Hadid geeft de slipjurk een nieuwe look met een nieuwe haarkleur.

Julia P.
@bellahadid / Instagram

Het Amerikaanse model Bella Hadid blijft de slipjurk een nieuwe betekenis geven. Ze plaatste een reeks foto's op Instagram in een satijnen minijurk, die ze combineerde met een nieuwe haarkleur. De verschijning zorgde voor veel ophef onder haar miljoenen volgers.

Een kort, zwierig satijnen nachthemd

Op de foto's poseert Bella Hadid met haar inmiddels kenmerkende zelfvertrouwen. Ze draagt een mouwloze, zijden satijnen minijurk die tot ruim boven de knie valt. Een echte "slipjurk"—een kledingstuk uit de jaren 90 dat dit seizoen een sterke comeback maakt op de catwalks en in de vrijetijdsgarderobes van internationale supermodellen. De snit is perfect, typerend voor haar stijl. De soepele valling van het satijn, perfect passend bij haar figuur, benadrukt de bijna etherische kwaliteit van het kledingstuk.

Het is ongetwijfeld het kant dat de jurk onvergetelijk maakt. Delicaat geborduurd rond de halslijn geeft het kledingstuk een romantische touch. Wat accessoires betreft, koos Bella Hadid voor een minimalistische aanpak: geen opvallende sieraden, geen zware make-up, alleen een stralende teint en een natuurlijke look. Een keuze die de "no makeup"-esthetiek perfect belichaamt.

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Een nieuwe haarkleur die de look compleet maakt.

Het was juist op het gebied van schoonheid dat Bella Hadid haar grootste verrassing in petto had. Op de foto's pronkt ze met een nieuwe haarkleur – een tint die afwijkt van haar gebruikelijke kleur en perfect past bij haar slanke figuur. Bella Hadid, die de afgelopen maanden al talloze haartransformaties heeft ondergaan (van chocoladebruin naar honingblond, vervolgens platina en nu natuurlijk karamel), bevestigt hiermee haar reputatie als de haarkameleon van de mode-industrie.

Met deze korte slipjurk in een nieuwe kleur maakt Bella Hadid een opvallende maar ingetogen verschijning. En ze bevestigt dat ze een van de meest gevolgde – en meest gekopieerde – figuren in de modewereld is.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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