Nicole Kidman verrast fans met natuurlijke krullen.

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente, zangeres en regisseur Nicole Kidman lijkt met weloverwogen maar vastberaden stappen een grote haartransformatie te hebben ondergaan. Ze deelde een nieuwe foto op Instagram waarop ze te zien is met haar haar in zijn natuurlijke staat – oftewel, krullend. Een simpele foto, maar hij is al viraal gegaan onder haar volgers.

Een landelijke uitstraling met dank aan "Weekend Vibes".

Op de bewuste foto, die ze op haar Instagram-account plaatste, poseert Nicole Kidman rustig, leunend tegen het houten hek van een veld waar paarden grazen. De omgeving is landelijk, vredig en perfect zomers. En haar outfit past perfect bij het landschap: een donkere jeans met rechte pijpen, een lichtblauw katoenen shirt over een eenvoudig wit T-shirt en witte sneakers.

Het was vooral haar haar dat de aandacht van internetgebruikers trok. Met haar ogen gesloten en haar hoofd lichtjes naar boven gekanteld, toonde Nicole Kidman trots een weelderige bos strakke, ongestreken blonde krullen. "Weekend vibes 💛", schreef ze simpelweg bij de foto. Kortom, een ware lofzang op haar haar.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Nicole Kidman (@nicolekidman)

Natuurlijke krullen, herontdekt in de afgelopen maanden.

Deze verschijning is in feite geen uitzondering. Sinds het begin van het jaar heeft Nicole Kidman talloze keren in haar vrije tijd haar haar in natuurlijke staat laten zien. In januari vierde ze Oud en Nieuw met losse krullen. Daarna poseerde ze samen met haar zus op een veranda in een groene kanten jurk. En opnieuw, op het vliegveld, tijdens een reis naar Chili, in Sydney, en zelfs tijdens een recent dagje strand in Zuid-Frankrijk, waar ze haar krullen in een hoge knot had gestyled. Deze consistentie, maand na maand, onthult een ware transformatie van haar haar.

In haar beginjaren stond Nicole Kidman bekend om haar rode krullen – hetzelfde haar dat ze droeg in haar eerste Hollywoodrollen. Voordat de trends op de rode loper in de jaren 90 en 2000 haar ertoe brachten haar haar systematisch te stijlen, werd het een van de meest herkenbare visuele kenmerken in de industrie. Deze krullen zijn meer dan alleen een kapsel; ze zijn uiteindelijk het kenmerk geworden van een actrice die haar vijftiger jaren steeds meer op haar eigen manier lijkt te willen beleven – dat wil zeggen, zonder pretenties, zonder stilistische overdaad.

Nicole Kidman poseert niet zomaar voor een weekendje weg op het platteland. Foto na foto brengt ze een diepgaande boodschap over: die van een vrouw die haar haar kiest zoals ze haar rollen kiest – op een manier die trouw is aan zichzelf. En misschien is dat uiteindelijk wel de ware triomf van een lang verwaarloosde krul.