Anne Hathaways truc voor een "gelift gezicht": een techniek die je met een korreltje zout moet nemen.

De actrice die Andrea speelt in "The Devil Wears Prada" ontkende onlangs geruchten over plastische chirurgie. Twintig jaar na de release van de eerste film is ze echter nauwelijks veranderd en lijkt ze een genetisch voordeel te hebben. Terwijl de filmindustrie de eeuwige jeugd verheerlijkt, speelt Anne Hathaway in op deze vraag naar verjonging met een kapsel dat de illusie wekt tien jaar jonger te zijn. Het werd al snel de nieuwste haartrend onder internetgebruikers.

Een kapsel om het gezicht langer te laten lijken zonder operatie.

Anne Hathaway, die debuteerde in "The Princess Diaries" en Andrea speelde, het model en medewerkster in "The Devil Wears Prada", is het doelwit geweest van talloze geruchten. Kort na de promotie van het tweede deel van deze blockbuster, die de meedogenloze werking van de mode-industrie onthult, dachten internetgebruikers een primeur te hebben: ze zou een cosmetische ingreep hebben ondergaan . Ze beschuldigden Anne Hathaway ervan haar gezicht te hebben laten veranderen en deze moderne truc te gebruiken om de trends bij te houden. De actrice, die aanvankelijk van niets wilde weten, besloot een einde te maken aan de speculaties en andere twijfelachtige aannames over haar uiterlijk, dat blijkbaar "te perfect" was om alleen het resultaat te zijn van goede genen of zorgvuldig aangebrachte make-up.

Als de Oscarwinnende actrice er zo "goed bewaard gebleven" uitziet, zoals internetgebruikers graag zeggen, is dat niet het resultaat van zware make-up of een "anti-verouderingsserum". Het is simpelweg het effect van een kapsel dat op een briljante optische illusie lijkt. "Trouwens, mensen gaan er ook van uit dat dit grote medische beslissingen zijn. (...) Ik wilde laten zien dat nee, ik heb geen grote medische beslissing genomen. Het zijn gewoon twee vlechten," verduidelijkt ze geïrriteerd in een interview met ELLE magazine.

En je hebt geen horde ervaren kappers nodig om deze backstage-techniek thuis na te bootsen. De methode is simpel. Maak gewoon twee kleine vlechtjes bij je slapen met die soms weerbarstige haartjes en bind ze achter op je hoofd vast onder andere lokken voor een "instant facelift". Een manier om je gezicht vorm te geven zonder je haar te knippen.

Deze haartechniek blijkt populair te zijn op sociale media.

Dit kapsel, dat de indruk wekt van een steviger gezicht, gelifte jukbeenderen en amandelvormige ogen, is een waar modefenomeen geworden op sociale media. Het is verre van het exclusieve domein van de getalenteerde Anne Hathaway gebleven, maar is uitgegroeid tot een collectieve haartrend. Het is een geslaagde variant op de strakke knot van het Amerikaanse model Bella Hadid en de strakke paardenstaart van de Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande , kapsels die ook bekend staan om hun 'opvullende' effect.

Schoonheidsliefhebbers, altijd bereid om online als proefkonijn te dienen, filmen de resultaten. Te oordelen naar hun verblufte gezichten, overtreft dit transformerende kapsel al hun verwachtingen. Deze vlechten, die als 'spanners' worden gebruikt, bootsen de precisie van injectiespuiten na, met vrijwel geen bijwerkingen. Hoewel deze haartechniek onschadelijk lijkt in vergelijking met cosmetische ingrepen die lokale verdoving en een korte herstelperiode vereisen, kan het ook desastreus zijn voor de gezondheid van de hoofdhuid.

Dit geldt met name wanneer dit 'verfrissende kapsel' een gewoonte wordt. "Wanneer dezelfde lokken herhaaldelijk worden gebruikt om volume te creëren, vooral bij de slapen of rond het gezicht, komt er veel druk te staan op zeer kwetsbare zones", waarschuwt Tina Mui, tricholoog en oprichtster van AWARE Hair, in een gesprek met Bustle .

Een kapsel dat echter ook een probleem vormt.

Dit kapsel, dat wordt aangeprezen als de "ontdekking van het jaar", wist alle tekenen van vermoeidheid uit, zelfs na een nachtje series kijken, geeft je gezicht een vollere uitstraling alsof je een dure, luxe behandeling ondergaat, en zorgt voor een merkbare energieboost. Je ziet er direct "jonger uit dan je bent" en hebt die "liftende look" die zo uit een glossy tijdschrift zou kunnen komen. Maar hoewel deze haartechniek veelbelovend is, beschadigt ze je haar stiekem.

De hoofdhuidspecialist moedigt mensen aan om naar hun lichaam te luisteren en te letten op hoe ze zich voelen na urenlang met hun gezicht onder druk te hebben gestaan, vastgehouden door superstrakke vlechten. "Als je een lichte opluchting voelt wanneer je een paardenstaart, knot, vlecht of clip-in extension losmaakt, is dat een duidelijk teken dat er spanning op het haar stond", vervolgt ze. Dit zet het haar onder druk, en haar is niet onverwoestbaar. Het risico? Haarbreuk, jeuk of zelfs aanzienlijk haarverlies.

Naast deze neveneffecten houdt dit kapsel ook een stoffig, overdreven gepolijst (of beter gezegd, met twee vlechten) schoonheidsideaal in stand. Gezien de manier waarop Hollywood vrouwen boven de 40 behandelt, lijkt dit kapsel eerder een voorschrift dan een echte schoonheidsrevolutie.