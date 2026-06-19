Deze voormalige cheerleader, die acht maanden zwanger is, blaast een iconische choreografie nieuw leven in.

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Zelfs acht maanden zwanger weerhoudt dat haar er niet van om een showtje op te voeren. Kelcey Wetterberg, voormalig cheerleader van de Dallas Cowboys, verraste haar volgers door een van de meest iconische choreografieën van haar oude team opnieuw uit te voeren – en dat terwijl ze in haar derde trimester van de zwangerschap zat.

Een cultchoreografie tijdens de zwangerschap

In een video die ze op Instagram deelde, begint de aanstaande moeder met zelfspot: "Ik zou alles doen om deze baby eruit te krijgen." Wanneer haar man antwoordt met "Alles?" , zet ze vervolgens de beroemde "Thunderstruck"-choreografie van de Dallas Cowboys Cheerleaders in.

Armen omhoog, hoofd achterover gooien, een stap naar de grond en een zwier door het haar: Kelcey Wetterberg, gekleed in een marineblauwe crop top in de teamkleuren, voert de iconische bewegingen uit op een voetbalveld. Een optreden dat geprezen werd om zijn vitaliteit, slechts enkele weken voor de geboorte van haar kind.

Een knipoog naar "America's Sweethearts"

Deze video is allesbehalve gewoon. Kelcey Wetterberg maakte hem ter ere van het derde seizoen van de Netflix-serie "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", waarmee haar carrière van start ging. "Een klein cadeautje waar niemand om gevraagd heeft", grapte ze in het onderschrift, en voegde eraan toe dat ze uitkeek naar het seizoen dat aan haar voormalige teamgenoten was opgedragen. Haar reacties waren snel: "Hoe doe je dat, Kelcey? Ik ben bang!", "Supervrouw!", waren slechts enkele van de bewonderende reacties.

Een fijne zwangerschap gewenst.

Achter de schermen geniet Kelcey Wetterberg duidelijk van een gelukkige tijd. Ze verwacht in juli haar eerste kindje en maakte haar zwangerschap afgelopen januari bekend, samen met haar man Nate Crnkovich. Aan het einde van hun video delen het stel zelfs een teder moment, waarbij ze echofoto's laten zien. Deze vreugde komt kort na hun eerste huwelijksjubileum, dat ze eind 2024 vierden.

Kelcey Wetterberg beheerst deze choreografieën al sinds haar vijf seizoenen als spilfiguur van het prestigieuze team, dat ze in 2024 verliet. Als "All-Star" blijft ze het team steunen. Met deze verfrissende video bewijst ze dat zwangerschap en energie prima samen kunnen gaan.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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