Deze zangeres draagt een kanten jurk die zeker niet onopgemerkt blijft.

De Britse televisie- en radiopresentatrice Maya Jama heeft opnieuw bewezen waarom ze wordt beschouwd als een van de meest stijlvolle presentatrices op de televisie. Voor haar optreden in het Britse televisieprogramma "Love Island: Aftersun" koos ze voor een witte kanten jurk, die op sociale media zeker de aandacht trok.

Een langverwachte verschijning op de set van "Love Island: Aftersun".

Op de rode loper van "Love Island: Aftersun", het programma dat ze presenteert, zorgde Maya Jama voor een sensatie. Ze is gewend om van elk televisieoptreden een modehoogtepunt te maken en bevestigde haar status als icoon met een bijzonder gewaagde keuze. Ze belichaamde niet alleen haar rol als presentatrice; ze leverde een ware stijlprestatie, die onmiddellijk een golf van reacties op sociale media en in de modepers teweegbracht.

Een witte kanten jurk

Het pronkstuk van haar outfit is een lange, nauwsluitende jurk, volledig gemaakt van wit kant. De stof, geweven in een delicaat bloemenpatroon, valt van de buste tot de vloer en speelt met transparantie. Het onderste deel van de jurk heeft een zeemeerminsilhouet, sluit nauw aan op het lichaam tot aan de knieën en loopt dan iets wijder uit, in een stijl die doet denken aan hedendaagse trouwjurken. Deze materiaalkeuze is typerend voor Maya Jama's kenmerkende stijl. Het algehele effect is een vakkundig uitgebalanceerde mix van elementen – korset, kant, zeemeerminsilhouet en ruches – die de jurk transformeert tot een waar couturestuk.

Een halslijn versierd met zilveren studs.

Het bovenstuk van de jurk is een van de meest opvallende elementen van de outfit. De bijzonder diepe halslijn wordt omlijst door een rij zilveren studs, wat een rock-'n-roll-randje toevoegt aan de verder romantische uitstraling. Dit contrast tussen het delicate kant en de metallic glans van de details geeft het kledingstuk een moderne maar toch verfijnde dimensie. Een couture-detail dat de precisie van het ontwerp en het unieke karakter van de algehele look onderstreept.

Een korsetachtige taille met vetersluiting in het midden.

In de taille loopt het lijfje van de jurk vloeiend uit, aangevuld met een centrale vetersluiting die doet denken aan een klassiek korset. Deze aansluitende structuur accentueert het silhouet van Maya Jama, dankzij een snijtechniek geïnspireerd op de meest iconische silhouetten van avondkleding. De vetersluiting, zowel functioneel als decoratief, voegt een grafische dimensie toe aan het ontwerp. Een couture-accent dat de outfit een verfijnde uitstraling geeft.

Een verfijnde afwerking om het geheel compleet te maken.

Voor haar haar en make-up koos Maya Jama een look die perfect bij haar outfit paste. Haar haar was gestyled in losse, glanzende golven en over één schouder gedrapeerd, waardoor haar decolleté zichtbaar was. Haar make-up had een bronzer-effect dat haar stralende teint accentueerde. Deze harmonieuze combinatie vormde een mooie aanvulling op de jurk, zonder deze te overschaduwen, en bevestigde de nauwgezette aandacht voor detail in haar uiterlijk.

Maya Jama in Love Island Aftersun seizoen 13 aflevering 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Maya Jama Updates 🗞️ (@mayajamaupdate) 8 juni 2026

Nog een memorabel mode-moment voor Maya Jama.

Met zijn diepe decolleté en kanten stof is de jurk die Maya Jama draagt onderdeel van een lange reeks opvallende outfits die door de presentatrice zijn ontworpen. Bekend om haar scherpe gevoel voor stijl en haar vermogen om van elke verschijning een evenement te maken, heeft Maya Jama wederom een memorabel modemoment neergezet. Deze kledingkeuze illustreert perfect de stilistische vrijheid die ze sinds haar televisiedebuut heeft omarmd.

Maya Jama heeft wederom een onvergetelijke verschijning gemaakt. Met een diep decolleté, een korset met veters in het midden en een zeemeerminnenrok presenteert de Britse presentatrice een outfit die zowel romantisch als verfijnd is. Dit bewijst maar weer eens dat ze een van de meest gevolgde mode-iconen op de Britse televisie is.

