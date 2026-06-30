Camila Mendes viert haar 32e verjaardag met een zomerse outfit.

De Amerikaanse actrice en producente Camila Mendes vierde haar verjaardag in de zon. Ter gelegenheid van haar 32e verjaardag deelde ze een foto op Instagram, genomen tijdens haar feestje. Met een stralende lach en een taart in elke hand, betoverde ze haar volgers met deze vrolijke foto.

Een heerlijke en zonnige verjaardag

Op deze foto poseert Camila Mendes buiten op een zonovergoten feest. "Een brigadeiro in de ene hand, een cupcake in de andere. 32 is een geweldige start!" schreef ze speels bij de foto. Een lieve verwijzing – de brigadeiro is een beroemd Braziliaans gebakje, een knipoog naar haar afkomst – die de toon zet voor deze viering van gezelligheid en plezier. Op de achtergrond maakt een tafel vol gebak het feestelijke plaatje compleet.

Een natuurlijke, zomerse look

Qua stijl koos Camila Mendes voor een ontspannen, zomerse look. Ze droeg een topje met spaghettibandjes en een delicate bloemenprint op een gele achtergrond, gecombineerd met een spijkerrokje met glinsterende patronen. Een zonnebril op haar hoofd en een korte bob maakten deze zonovergoten, moeiteloze look compleet. Een natuurlijke en stralende stijl, perfect passend bij de zomerse sfeer van het feest.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Camila Mendes (@camimendes)

De fans waren massaal op komen dagen.

Het is geen verrassing dat dit verjaardagsbericht een golf van reacties teweegbracht. In de reacties overlaadden internetgebruikers haar met complimenten en goede wensen, waarbij ze zowel haar goede humeur als haar zomerse look prezen. Dit bevestigt de genegenheid die haar fans voor haar hebben en hoe ze deze meer persoonlijke momenten die ze deelt, waarderen.

Met deze verjaardagsfoto vierde Camila Mendes haar 32e verjaardag uitbundig en vrolijk. Uiteraard waren haar fans hier erg blij mee en wensten velen haar een fijne verjaardag.