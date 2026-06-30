Hannah Waddingham, 51, zorgde voor opschudding in een fluwelen jurk tijdens een zeldzame publieke verschijning.

Fabienne Ba.
@hannah_waddingham / Instagram

De Britse actrice en zangeres Hannah Waddingham zorgde onlangs voor opschudding in Londen in een fluwelen jurk, vergezeld door haar nieuwe partner - een van haar zeldzame publieke optredens als stel.

Een langverwachte wereldpremière in Londen.

Hannah Waddingham was aanwezig bij de wereldpremière van haar nieuwe serie "Ride or Die" in Londen. De actrice, die internationale bekendheid verwierf met de serie "Ted Lasso"—waarvoor ze een Emmy Award won—presenteerde haar nieuwste televisieproject, omringd door haar hele team. Deze belangrijke mijlpaal in haar carrière werd extra bijzonder door de aanwezigheid van haar partner.

Een fluwelen halterjurk

Voor haar verschijning in Londen koos Hannah Waddingham voor een bijzonder elegante jurk. De diep fluwelen japon heeft een halterhals met plooien, een V-hals en een hoge split aan de zijkant die tot aan het dijbeen reikt. Deze stijlkeuze weerspiegelt Hannah Waddinghams voorliefde voor elegante kledingstukken die tegelijkertijd verfijning en moderniteit uitstralen.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om deze outfit compleet te maken, koos Hannah Waddingham accessoires die perfect bij haar jurk pasten. Aan haar voeten droeg ze sandalen met bandjes in een warme bruine tint, die een vleugje zachtheid aan de algehele look toevoegden. In haar oren vingen bungelende diamanten oorbellen het licht bij elke beweging van haar hoofd, een toonbeeld van subtiele verfijning.

Haar beroemde platinablonde haar was opgestoken in een hoge knot, die haar gezicht perfect omlijstte en de architectonische lijnen van de jurk benadrukte. Een beautylook die haar algehele verschijning perfect aanvulde.

Een optreden naast Nick Beresford-Cleary

Een andere belangrijke nieuwigheid van de avond was de aanwezigheid van haar nieuwe partner, Nick Beresford-Cleary. Het paar maakte begin juni 2026 hun eerste officiële publieke verschijning tijdens het Variety's Power of Women-evenement in Londen. Bij die gelegenheid had Hannah Waddingham al gekozen voor een halterjurk van een lichtgevende stof die het licht ving.

Een actrice met een snel opkomende carrière.

Naast haar nieuwe privéleven blijft Hannah Waddingham ook professioneel schitteren. De actrice, die bij een breed publiek bekend is door haar rol als Rebecca Welton in "Ted Lasso", de succesvolle serie waarvoor ze een Emmy Award won, heeft haar carrière de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Van filmrollen en deelname aan liefdadigheidsevenementen tot rollen in diverse veelbelovende producties, Hannah Waddingham heeft zich gevestigd als een van de meest gerespecteerde figuren van haar generatie.

Met haar fluwelen jurk, diamanten oorbellen en platina opgestoken kapsel maakte Hannah Waddingham een van haar meest memorabele verschijningen van het jaar. Een bewijs dat, in de modewereld net als in het leven, sommige van de belangrijkste momenten ook het gemakkelijkst te vieren zijn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Op Wimbledon zorgde tennisster Naomi Osaka voor opschudding met een spectaculaire outfit.
Article suivant
Camila Mendes viert haar 32e verjaardag met een zomerse outfit.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Camila Mendes viert haar 32e verjaardag met een zomerse outfit.

De Amerikaanse actrice en producente Camila Mendes vierde haar verjaardag in de zon. Ter gelegenheid van haar 32e...

Op Wimbledon zorgde tennisster Naomi Osaka voor opschudding met een spectaculaire outfit.

De Japanse tennisster Naomi Osaka zorgde voor een sensatie toen ze de baan opkwam, gekleed in een witte,...

Dua Lipa deelt de mooiste momenten van haar huwelijksreis in Italië.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa geniet met volle teugen van haar huwelijk. Slechts enkele weken na haar huwelijk...

Doja Cat trekt alle aandacht met haar nieuwste look in een korset.

De Amerikaanse rapper Doja Cat deelde een nieuwe foto op sociale media, waarop ze een lavendelkleurige outfit met...

Zangeres Tate McRae, gekleed in strandkleding, omarmt de trendy print van dit seizoen.

De Canadese singer-songwriter Tate McRae deelde een zonnige foto op Instagram, genomen aan het water, in een strandoutfit...

Op 68-jarige leeftijd keert Sharon Stone terug naar de voorste rijen van de Parijse Fashion Week.

De Amerikaanse actrice Sharon Stone maakte een opmerkelijke comeback op de catwalk, meer dan dertig jaar na haar...