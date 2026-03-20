Zonder make-up onthult Jessica Alba haar routine voor een stralende huid.

Zonder make-up onthult de Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba haar routine voor een stralende huid, vereeuwigd in een "pure selfie" voorafgaand aan het Vanity Fair Oscar Party 2026.

Een verbluffend natuurlijke selfie

Op 19 maart 2026 deelde Jessica Alba een selfie zonder make-up waarop haar stralende teint te zien was. De foto, geplaatst door haar beautypartner voor die avond, toont Jessica direct na een Signature Healing Growth Factor Lift gezichtsbehandeling. Het doel: een stralende, natuurlijk ogende teint.

De routine werd gedecodeerd

Het protocol begint met een hydraterende reiniger, gevolgd door een probiotische gezichtsspray om het microbioom van de huid weer in balans te brengen. Daarna worden verschillende serums aangebracht: Multi Peptides & Growth Factor voor een liftend effect, Copper Tripeptide voor herstel, gevolgd door een verstevigende oogcrème en een herstellende lippenbalsem. Het resultaat? Een stralende huid, klaar voor de rode loper.

Zijn 'klaarmaakritueel' in video.

Jessica Alba plaatste ook een video waarin ze zich klaarmaakt. Ze brengt serum aan, gebruikt oogmaskers en een ledlamp, voordat ze een smokey brown make-up look creëert met gebruinde wangen en glanzende roze lippen. Met een matcha in haar hand wordt haar bruine haar in een volumineuze föhnstijl gebracht, terwijl haar lange nagels zijn versierd met elegante French manicure. Een ontroerend fragment toont haar partner, de Amerikaanse acteur Danny Ramirez van Colombiaanse en Mexicaanse afkomst, die haar omhelst.

Een laatste blik in glinsterend zwart van Valentino.

Voor het afterparty van de Oscars droeg Jessica Alba een zwarte jurk met pailletten en veren, een Chopard-ketting, een Ahikoza By Bram-clutch en pumps met spitse neuzen. Dit contrast tussen ruw en luxueus illustreerde perfect haar filosofie: een gezonde basis versterkt elke make-uplook.

Kortom, Jessica Alba bewijst dat een stralende teint op 44-jarige leeftijd bereikt kan worden met een routine zonder onnodige make-up. Ze heeft de geheimen van een "sterrenwaardige huid" onthuld, die toegankelijk en wetenschappelijk bewezen zijn.