"Ze is eng": Farrah Abrahams dochter zorgt voor discussie met haar gothic-look

Sophia Abraham, dochter van Farrah Abraham, een bekend gezicht in de Amerikaanse reality-tv, plaatste foto's van haar schoolbal in 2026 op Instagram. De reacties stroomden al snel binnen, zowel positief als negatief.

Een gotische look van Dolce & Gabbana.

Sophia Abraham koos voor een volledig zwarte outfit met een uitgesproken gothic-uitstraling: een jurk van kant en leer, dikke eyeliner en een bijna spookachtig witte foundation – een opvallend contrast met de outfit van haar moeder, een nauwsluitende witte jurk versierd met kristallen en met een diepe decolleté. De look werd verder aangevuld met netkousen en platformschoenen met luipaardprint. Sophia droeg ook volledige gothic make-up en had een boeket bloemen bij zich, vastgebonden met een grote zwarte strik.

Haar moeder, Farrah Abraham, had alles geregeld: jurken uitzoeken, beautybehandelingen, manicures, schoenen, een limousine en zelfs een luxe hotelsuite met twee slaapkamers voor een logeerpartij na het schoolbal. Op Instagram vatte Farrah de ervaring samen: "De reis om als ouder naar Sophia's schoolbal in 2026 te gaan was leuk! Onverwacht, aangezien ze thuisonderwijs krijgt, en heel anders dan mijn eigen schoolbal."

Sophia uitte op haar beurt haar dankbaarheid met een speelse sneer. Ze schreef op Instagram: "Ik ben mijn moeder zo dankbaar dat ze van dit schoolbal een geweldige ervaring heeft gemaakt. Als iemand die thuisonderwijs krijgt, had ik iets meer verwacht dan alleen maar mensen kijken met een optionele dansvloer."

Een debat dat veel verder gaat dan alleen de outfit.

Fans van de MTV-franchise, die Sophia Abraham samen met haar moeder Farrah Abraham zagen opgroeien in "16 & Pregnant" en later in "Teen Mom", reageerden zeer uiteenlopend op deze look. Een gebruiker schreef enthousiast: "Absoluut prachtig!!! Ik wou dat ik me zo had aangekleed voor mijn schoolbal!"

Sommige reacties waren echter veel minder mild. De gothic-stijl van Sophia Abraham lokte flinke kritiek uit op Instagram. Dit soort reacties is niet nieuw voor de familie: Farrah Abraham kreeg al eerder te maken met negatieve reacties toen ze haar dochter op 13-jarige leeftijd een septum piercing liet zetten. Ze reageerde destijds: "Ik heb liever dat het door een professional wordt gedaan, onder hygiënische omstandigheden, dan dat mijn dochter het in het geheim doet en het risico loopt op een infectie."

Los van de controverses roept dit een bredere vraag op: het lichaam en de kledingkeuze van vrouwen zouden geen onderwerp van discussie moeten zijn; elke vrouw is vrij om zich te kleden en uit te drukken zoals zij dat wil.

Uiteindelijk, afgezien van de soms felle reacties, dient deze verschijning als een duidelijke herinnering aan hoe nauwlettend de esthetische keuzes van jonge vrouwen nog steeds worden bekeken, becommentarieerd en beoordeeld. Door haar gothic-stijl volledig te omarmen, geeft Sophia Abraham uiting aan een vorm van persoonlijke expressie die, of je het nu leuk vindt of niet, een generatie weerspiegelt die zich vrijer opstelt ten opzichte van bepaalde normen.