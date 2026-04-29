Bella Hadid kiest voor een minimalistische rode strandoutfit.

Het Amerikaanse model Bella Hadid luidde de zomer alvast in. Ze plaatste een reeks strandfoto's op Instagram die haar volgers meteen in vuur en vlam zetten – en de cijfers spreken voor zich.

Een rode look in bohemianstijl.

Bella Hadid deelde een reeks foto's van een paradijselijk strand, poserend in een kristalheldere blauwe oceaan onder een stralende zon. De post genereerde binnen enkele uren 548.000 likes, 4.817 keer gedeeld en 659 reacties – cijfers die de onmiddellijke impact van elk bericht van het model op sociale media bevestigen.

Voor deze vakantie aan zee koos Bella Hadid voor een rode top met spaghettibandjes, af en toe gecombineerd met een wit jasje. Gouden armbanden, opvallende kettingen en oorringen maakten de look compleet. Het meest in het oog springende detail: een blauwe bandana met print in haar haar, die een bohemian tintje aan de outfit gaf.

"Zeemeerminzus": Fans zijn gecharmeerd

Zodra het bericht online stond, stroomden de reacties binnen. "Zeemeerminzusje," schreef een vrouw. Simpele reacties, maar veelzeggend over het effect dat deze beelden – helder en ontspannen – hadden. Al snel volgden andere berichten, variërend van bewondering tot genegenheid: "prachtig," "een permanente zomerse sfeer," "het lijkt wel een scène uit een film." Sommige volgers gingen nog een stap verder en beschreven het als een vorm van visuele ontsnapping: "Het voelt alsof we ergens anders zijn," reageerde een gebruiker.

Naast het simpele compliment is het vooral de sfeer die lijkt te hebben betoverd. Een zachte, bijna tijdloze esthetiek, waar spontaniteit de boventoon voert boven enscenering. Velen benadrukken deze indruk van gecontroleerde natuurlijkheid, deze manier om een moment vast te leggen zonder zichtbare inspanning. Een discreet maar constant enthousiasme dat de impact van Bella Hadids posts bevestigt.

Bella Hadid, de koningin van de zomer, haar tijd ver vooruit.

Deze carrousel maakt deel uit van een serie zomerse posts van Bella Hadid voor het voorjaar van 2026. In dezelfde week werd ze ook gefotografeerd op een jacht in een ivoorkleurige kanten Chloé-jurk met blote schouders, een foto die werd geplaatst door haar styliste Mimi Cuttrell. Twee totaal verschillende werelden – levendig rood en smetteloos wit – maar beide met een meesterlijke beheersing van zomerse stijl.

Kortom, Bella Hadid plaatste niet zomaar vakantiefoto's - ze zette de toon voor de zomer van 2026. Rood, bohemian en zonnig = de 548.000 likes zijn nog maar het begin.