Kylie Jenner, gekleed in roze, geniet van een zonnige vakantie aan de Caribische kust.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

De Amerikaanse realityster, zakenvrouw en influencer Kylie Jenner begon haar zomer in stijl. Ze trakteerde zichzelf op een zonnige vakantie op de Turks- en Caicoseilanden (Caraïben) om het nieuwe jaar van haar merk, Kylie Cosmetics, te vieren. Een luxe uitje, volledig gedocumenteerd op Instagram, waar roze de boventoon voerde.

Een pittige roze look

Qua stijl koos Kylie Jenner voor een lichtroze strandoutfit, vastgelegd op een spiegelselfie. Later die dag droeg ze dezelfde poederroze kleur opnieuw, ditmaal met een minirokje met ruches voor een "diner bij zonsondergang", zoals ze erbij schreef. Een zomers kleurenpalet, geheel in lijn met de levendige esthetiek die kenmerkend is voor haar merk en haar publieke optredens.

Een villa en gepersonaliseerde cadeaus

Kylie Jenner gaf haar volgers ook een rondleiding door de luxueuze villa waar de groep verbleef. Haar 8-jarige dochter Stormi trapte de rondleiding af voor de camera, waarna ze hen de vele slaapkamers liet zien. In een van de kamers toonde Kylie Jenner een ware verzameling gepersonaliseerde cadeaus, allemaal in het roze: een geborduurde strandhanddoek, een pet met de tekst "Turks and Caicos With Kylie", een waterfles, een camera, een strandtas van Kylie Cosmetics en op maat gemaakte strandkleding van gespecialiseerde merken. Genoeg om van deze reis een volwaardige PR-stunt te maken.

Een verwijzing naar een reis uit 2019.

Deze reis doet denken aan een eerdere. De inspiratie ervoor kwam van een reis die in 2019 werd georganiseerd voor het merk Kylie Skin, eveneens naar de Turks- en Caicoseilanden (Caribisch gebied). Destijds waren kokosnoten met een fluweelachtige afwerking en bijpassende outfits al onderdeel van het pakket, en was het Amerikaanse model Sofia Richie Grainge onder de deelnemers. Het merk deelde destijds zelfs een oude foto van die reis.

Met haar roze outfit, idyllische omgeving en zorgvuldig geënsceneerde foto's heeft Kylie Jenner een vakantie gecreëerd die zowel zonnig als strategisch is. Deze reis naar het Caribisch gebied illustreert eens te meer haar meesterschap in imago en haar marketinginzicht, waarbij vakantie en promotie naadloos in elkaar overvloeien. Een zomerse onderbreking die, niet geheel verrassend, haar volgers in vervoering bracht.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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