"Ze is te verleidelijk": Kim Novak bekritiseert de keuze voor Sydney Sweeney voor haar biopic.

De Amerikaanse actrice Kim Novak (93) heeft onlangs haar bedenkingen geuit over de keuze voor de Amerikaanse actrice en producente Sydney Sweeney om haar te portretteren in de biopic "Scandalous!", die zich richt op haar relatie met zanger Sammy Davis Jr. In een interview met The Times verklaarde Marilyn Pauline Novak – beter bekend als Kim Novak – dat ze deze castingkeuze niet zou hebben goedgekeurd.

Bezwaren tegen de aanpak van de film.

Volgens Kim Novak kan het imago van Sydney Sweeney de perceptie van haar persoonlijke verhaal beïnvloeden. "Het is totaal ongeschikt om mij te portretteren," verklaarde ze, eraan toevoegend dat ze vond dat de actrice "te veel aandacht vestigt op haar uiterlijk" en dat "Sydney Sweeney de hele tijd te verleidelijk is."

Naast de keuze voor de hoofdactrice uitte Kim Novak ook haar bezorgdheid over hoe haar relatie met Sammy Davis Jr. op het scherm zou worden weergegeven. Ze vreest dat "de film zich te veel zal richten op sensatiezucht in plaats van op de persoonlijke en emotionele aspecten" van hun verhaal.

"Ik ben bang dat hun relatie vooral vanuit een zeer sensationeel perspectief zal worden gepresenteerd," legde ze uit, en benadrukte dat hun band bovenal gebaseerd was op gedeelde waarden en ervaringen. "We hadden veel gemeen," voegde ze eraan toe, en onderstreepte het belang van het plaatsen van hun relatie in de historische context. De film "Scandalous!" vertelt het verhaal van de romance tussen de Amerikaanse actrice Kim Novak en de Amerikaanse zanger Sammy Davis Jr. eind jaren 50, een relatie die destijds aanzienlijke controverse veroorzaakte binnen de sociale en culturele context.

Sydney Sweeney spreekt haar bewondering uit voor Kim Novak.

De Amerikaanse actrice en producente Sydney Sweeney uitte op haar beurt haar enthousiasme over het vooruitzicht om Kim Novak te portretteren. Ze verklaarde dat ze "vereerd was om zo'n iconische figuur in de filmwereld te mogen belichamen", waarbij ze de moderne aspecten van de carrière van de actrice benadrukte, ondanks de mediadruk. Ze gaf aan dat ze vooral geïnteresseerd was in hoe Kim Novak omging met de aandacht voor haar publieke imago en haar privéleven, thema's die volgens haar nog steeds relevant zijn.

Uiteindelijk illustreren de woorden van Kim Novak de soms uiteenlopende verwachtingen tussen de persoonlijkheden wier levens worden verfilmd en de creatieve teams die de taak hebben hun verhalen te vertellen. Het project "Scandalous!" maakt deel uit van een groeiende trend van biografische films over filmfiguren, die vaak debatten en discussies oproepen over de keuze van acteurs en de vertelwijze.