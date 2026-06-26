Op 59-jarige leeftijd trekt Salma Hayek de aandacht in een opvallende lila jurk.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

De Mexicaans-Amerikaanse actrice Salma Hayek zorgde voor een sensatie op het Serpentine Summer Party in Londen met haar opvallende lila jurk. Haar verschijning was des te opmerkelijker omdat ze vergezeld werd door haar dochter Valentina, voor een zeldzaam moeder-dochteruitje.

Een sculpturale lila jurk

Voor de avond droeg Salma Hayek een lila satijnen jurk. De aansluitende en uitgesproken sculpturale jurk onderscheidde zich door een hoge halslijn en een spel van contrasterende texturen. Een opvallende strik bij de halslijn completeerde dit architectonische ontwerp. Haar haar en make-up werden verzorgd door stylist Pablo Patanè, en Salma Hayek maakte haar look af met pareloorbellen en zilveren platformsandalen.

Een zeldzaam uitje voor moeder en dochter.

Deze verschijning was extra bijzonder omdat Salma Hayek vergezeld werd door haar 18-jarige dochter Valentina. Voor de gelegenheid had de tiener gekozen voor een elegante zwarte outfit, bestaande uit een top en een bijpassende lange rok. Beiden droegen ook een zonnebril, wat een chique en speelse uitstraling gaf. Dit moeder-dochterduo verschijnt zelden samen in het openbaar, waardoor dit moment des te opmerkelijker is.

Een zeer populair sociaal evenement

Het Serpentine Summer Party, dat Salma Hayek de eer had mede te presenteren, is een van de meest prestigieuze evenementen van het Londense zomerseizoen. De avond bracht talloze beroemdheden samen. Op deze glamoureuze bijeenkomst, waar elegantie de boventoon voerde, bleef de verschijning van Salma Hayek zeker niet onopgemerkt. In haar sculpturale lila jurk maakte ze een van de meest memorabele verschijningen van het Serpentine Summer Party.

Uiteindelijk bevestigt Salma Hayek, los van haar uiterlijk, haar status als icoon. Ze werd wereldberoemd door de film "Frida" en heeft sindsdien een internationale carrière opgebouwd, terwijl ze tegelijkertijd een privéleven met haar gezin leidde. Ze bewijst keer op keer dat elegantie en charisma tijdloos zijn.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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