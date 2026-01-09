Search here...

Miley Cyrus's felle reactie op een fotograaf

Fabienne Ba.
@mileycyrus/Instagram

Miley Cyrus zorgde onlangs voor opschudding op het Palm Springs International Film Festival tijdens een woordenwisseling met een fotograaf. Toen een fotograaf riep: "Geen bril!", reageerde ze geestig en vastberaden, waarmee ze haar reputatie als ontembare diva bevestigde.

De fotograaf daagt de superster uit.

Terwijl ze op de rode loper poseerde, zette Miley Cyrus haar zonnebril op. Een fotograaf riep meteen: "Nee, nee, nee – geen bril!" De zangeres stopte even, draaide zich om met een ondeugende glimlach en liep naar de protesterende fotograaf toe. "Je weet heel goed dat als je schreeuwt, ik precies het tegenovergestelde doe," zei ze, terwijl ze hem recht in de ogen keek. "We kennen elkaar al 20 jaar! Als je me zegt dat ik geen bril mag dragen, zet ik hem meteen op."

Om met een vleugje humor af te sluiten, deelt Miley haar onfeilbare recept: "Zeg gewoon 'Ik vind je bril leuk!' en ik doe hem meteen af ." Vervolgens poseert ze weer, met haar bril stevig op, tot groot applaus van de sociale media.

20 jaar conflictueuze medeplichtigheid

Deze "verbale strijd" onthult een lange geschiedenis tussen Miley Cyrus en de paparazzi. Van haar begin bij Disney tot haar ordinaire transformatie heeft ze altijd een relatie met hen onderhouden die gebaseerd is op wederzijdse provocatie en onderliggend respect.

De video is al miljoenen keren bekeken. Internetgebruikers prijzen Miley's koninklijke uitstraling: autoriteit, gekke humor en volledige controle over de situatie. Een les in pure charisma.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
