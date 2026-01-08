Op 59-jarige leeftijd is het uiterlijk van dit model betoverend.

Search here...

Léa Michel
Chuando Tan, een Singaporese fotograaf en voormalig model geboren in 1966, heeft een glad gezicht, een atletisch figuur en een onberispelijke stijl. Op 59-jarige leeftijd intrigeert hij internetgebruikers en daagt hij vooroordelen over het ouder worden bij mannen uit, waarmee hij bewijst dat er geen leeftijdsgrens is voor het uitstralen van schoonheid.

Een tijdperk dat internetgebruikers verrast.

Elke foto die Chuando plaatst, roept dezelfde reactie op: verbazing. Onder zijn perfect op maat gemaakte overhemden, getailleerde pakken en zorgvuldig geposeerde foto's wemelt het van de reacties: "Wacht even... hoe oud is hij?" , "Hij kan onmogelijk ouder dan 30 zijn!" Wat fascineert, is niet alleen de esthetiek van zijn foto's, maar ook de verrassing van het ontdekken van zijn werkelijke leeftijd. Sommige volgers spreken van "magie" of een "genetische afwijking", terwijl anderen een vergissing vermoeden. Chuando zelf geeft echter openlijk aan dat hij 59 is.

Deze fascinatie onthult iets diepers: de nog steeds zeer rigide schoonheidsidealen in onze samenleving. Velen verwachten dat een man boven de 50 voldoet aan een vaststaand stereotype: grijs haar, een wollen trui, ontspannen voor de tv. Chuando laat echter zien dat ouder worden niet betekent dat je in een hokje moet passen. Of je nu 20, 40, 50, 60 of ouder bent, iedereen veroudert op zijn eigen manier – en dat is volkomen normaal.

Een verfijnde stijl, een symbool van tijdloze elegantie.

Met 1,7 miljoen volgers op Instagram (@chuando_chuandoandfrey) is Chuando niet zomaar een virale sensatie: hij is uitgegroeid tot een waar stijlicoon. Zijn garderobe combineert ingetogen elegantie met stedelijke verfijning: getailleerde broeken, strakke overhemden, minimalistische kledingstukken en luxe horloges.

Modefotograaf Chuando speelt met licht en kadrering om zijn beelden te versterken. De tinten blijven neutraal, de poses natuurlijk en de korrel van de foto's opzettelijk zacht, waardoor een harmonieuze en verfijnde wereld ontstaat. Deze aandacht voor detail benadrukt dat stijl tijdloos is en zich in elke levensfase kan ontwikkelen.

Een toonbeeld van een lang leven?

Naast zijn onberispelijke uiterlijk heeft Chuando Tan zich ontpopt als ambassadeur voor een lang en gezond leven. In Azië, waar huidverzorging en een evenwichtige voeding deel uitmaken van het dagelijks leven, spreekt zijn verhaal miljoenen mensen, mannen en vrouwen, aan die "anders ouder willen worden".

Op 59-jarige leeftijd loopt Chuando niet weg voor het ouder worden; hij omarmt het juist met stijl. Hij herinnert iedereen eraan dat ouder worden een uniek avontuur is en dat schoonheid niet aan een bepaalde leeftijdsgroep is gebonden. Of je nu 20 of 60 bent, het is mogelijk om je goed te voelen in je eigen vel, je eigen stijl te ontwikkelen en simpelweg schoonheid uit te stralen.

Kortom, Chuando Tan leert ons een essentiële les: er bestaat geen vast model voor ouder worden. Leeftijd is immers maar een getal – ware charme schuilt in het zelfvertrouwen en de durf om je eigen stijl te laten zien.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
"Dit is het lichaam van een gezonde vrouw": zo reageert ze op kritiek op haar figuur.

