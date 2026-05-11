"Een Indiase schoonheid": deze voormalige Miss World maakt furore in een ivoorkleurige jurk.

Wanneer Priyanka Chopra op de rode loper verschijnt, wordt er een memorabel mode-moment verwacht. En tijdens het Gold Gala 2026 in Los Angeles voldeed ze zeker aan die verwachting. In een ivoorkleurige jurk vol geschiedenis en emotie zorgde de voormalige Miss World voor een sensatie. Op sociale media stroomden de reacties binnen: "Indiase schoonheid", "magnifiek", enzovoort.

Een sculpturale jurk vol symboliek.

Voor deze prestigieuze avond, georganiseerd door Gold House in het Music Center, koos Priyanka Chopra voor een op maat gemaakte couturecreatie van de Indiase ontwerper Amit Aggarwal, in samenwerking met haar vaste styliste Ami Patel. Het resultaat is verbluffend: een ivoorkleurige jurk met een aansluitend silhouet die vervolgens uitloopt in een etherische sleep, afgewisseld met transparante panelen en sculpturaal borduurwerk.

Wat deze look echt uniek maakt, is het verhaal erachter. De jurk is gemaakt van een twintig jaar oude Chikankari-sari, die is omgetoverd tot een eigentijds kledingstuk. Zes weken werk waren nodig, waarbij het hele proces met de hand werd uitgevoerd door Indiase ambachtslieden. Vervolgens werd de stof opnieuw bewerkt volgens de architectonische signatuur van Amit Aggarwal en versierd met delicate glaskralen. Een levendig eerbetoon aan het Indiase textielvakmanschap en de vrouwen die dit in stand houden.

Een avond vol betekenis

Buiten de rode loper had het Gold Gala van 2026 een bijzondere betekenis voor Priyanka Chopra. Ze werd geëerd met de prestigieuze Global Vanguard Honor, een prijs die door Gold House wordt uitgereikt aan mensen die de Aziatisch-Pacifische cultuur internationaal promoten. Deze erkenning is een blijk van waardering voor haar 25-jarige carrière in de Indiase filmindustrie en Hollywood.

Het thema van deze 5e editie, "Een nieuwe gouden wereld", was een eerbetoon aan cultureel leiderschap en collectieve vooruitgang. Een perfecte setting om een jurk te dragen die, juist, een verhaal vertelt over de dialoog tussen Indiase tradities en hedendaagse normen.

Een buitengewone carrière

Een nuttige herinnering om te beseffen hoe ver ze is gekomen: Priyanka Chopra werd op 30 november 2000, op slechts 18-jarige leeftijd, gekroond tot Miss World. Deze prestatie markeerde het begin van een buitengewone carrière. Ze werd een van de populairste actrices van Bollywood, met memorabele rollen in "Fashion", "Mary Kom" en "Bajirao Mastani", voordat ze Hollywood veroverde met de serie "Quantico", gevolgd door "Citadel" en "The Bluff".

Cannes 2026 (12-23 mei 2026) wordt ook een belangrijk evenement voor haar: ze presenteert er haar nieuwe film "Reset", een survivalthriller die ze samen met de Britse acteur Orlando Bloom heeft opgenomen.

Een staande ovatie op sociale media.

Onder de talloze berichten die vanaf de rode loper werden gedeeld, overlaadden internetgebruikers haar met lof. "Een Indiase schoonheid", "prachtig", "de meest elegante vrouw op het Gold Gala" ... de reacties getuigen van de bewondering die de actrice oproept, maar ook van de zeer positieve reacties op haar kledingkeuze. Velen prezen de symbolische betekenis van de jurk, de connectie met het Indiase erfgoed en de manier waarop Priyanka Chopra haar platform gebruikt om de ambachtslieden achter de kleding die ze draagt in de spotlights te zetten.

Met haar verschijning op het Gold Gala van 2026 creëert Priyanka Chopra veel meer dan alleen een mode-moment. Ze vertelt een verhaal, dat van een reis van meer dan twee decennia, een kostbaar cultureel erfgoed en ambachtelijk vakmanschap, tentoongesteld op een van 's werelds meest prestigieuze rode lopers.