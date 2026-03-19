In een jurk met een "optische illusie" verrast deze zangeres met een gewaagde look.

In een patchworkjurk met "optische illusies" verraste de Britse singer-songwriter, actrice en model Suki Waterhouse op de première van "The Drama" in Los Angeles met een "gedurfde" haute couture-look.

Een creatie van Harris Reed die voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Op 17 maart 2026 verscheen Suki Waterhouse op de rode loper in een sculpturale jurk. Deze mouwloze creatie, een patchwork-ontwerp, combineerde levendige kleuren en contrasterende patronen: het gestructureerde korset leek meerdere jurken tot één geheel te combineren. Blauwe veren sierden de bovenkant, terwijl het silhouet haar figuur perfect omsloot en een betoverend visueel effect creëerde.

Minimalistische accessoires en zorgvuldig gekozen make-up.

Suki liet de jurk de hoofdrol spelen en droeg slechts een paar subtiele ringen als accessoire. Haar haar, opgestoken in een losjes model met haar kenmerkende pony en golvende lokken, omlijstte de make-up die haar gelaatstrekken accentueerde. Deze minimalistische aanpak versterkte de theatrale impact van de outfit en veranderde elke beweging in een levend schouwspel.

Robert Pattinson completeert het excentrieke duo.

Haar partner, de Britse acteur, model en muzikant Robert Pattinson, ster van de film "The Drama" naast de Amerikaanse actrice en producente Zendaya, droeg een roze pak, een groen overhemd, een geelgestreepte stropdas en schoenen van slangenleer. Dit duo, dat "modedrama" combineerde met een overduidelijke chemie, wist de fotografen te boeien en belichaamde een perfect op elkaar afgestemd artistiek paar.

De jurk van Suki Waterhouse met 'optische illusie' gaf de rode loper een geheel nieuwe betekenis en bewees dat de zangeres er een meester in is haar gasten te verrassen. Het was een modehoogtepunt dat durf, verfijning en een onvergetelijke weergave van de verbondenheid tussen het stel combineerde.