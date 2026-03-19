De outfit van Gwyneth Paltrow wordt als "beperkend" beschouwd en verdeelt de internetgebruikers.

De Amerikaanse actrice en zangeres Gwyneth Paltrow maakte een zeer opvallende terugkeer naar de Oscars van 2026 met een spectaculaire witte jurk... maar wel een jurk die als "zeer beperkend" werd beschouwd, tot het punt dat internetgebruikers er volledig over verdeeld raakten.

Een spectaculaire jurk die als "onpraktisch" werd beschouwd.

Voor haar eerste Oscar-optreden in elf jaar koos de actrice uit "Marty Supreme" voor een lange, witte, nauwsluitende jurk met een opvallende split aan de zijkanten. Van voren leek de outfit op een minimalistische jurk, maar zodra ze zich omdraaide, kwamen grote panelen van met kristallen bezette mesh tevoorschijn, als een soort catsuit, waardoor haar hele zijkant zichtbaar werd.

In een 'klaarmaakvideo' die op het YouTube-kanaal van Goop werd geplaatst, vertelde Gwyneth aan haar dochter Apple dat ze letterlijk in de jurk 'genaaid' moest worden en dat de jumpsuit die ze eronder droeg haar ervan weerhield naar het toilet te gaan: ze legde uit dat ze 'gedurende de hele ceremonie niet kon plassen' .

Een outfit die online tot discussie leidde.

Op sociale media barstten de reacties al snel los. Aan de ene kant prezen velen de durf en stijl van Gwyneth Paltrow en vonden de jurk "subliem", "ultramodern" en "perfect voor haar grote terugkeer op de rode loper".

Aan de andere kant bekritiseerden veel internetgebruikers de outfit en vonden deze "te ingewikkeld" en "onrealistisch". Sommigen omschreven het als een "oncomfortabele look" en anderen waren geschokt dat een jurk aan het lichaam genaaid moest worden en toiletbezoek onmogelijk maakte. Verschillende reacties hekelden ook een mode die "losstaat van het dagelijks leven", waar spektakel belangrijker is dan comfort en bewegingsvrijheid.

Kortom, tijdens de Actor Awards van 2026 droeg Gwyneth Paltrow al een zwarte jurk die voor flink wat ophef zorgde. Met deze witte jurk met splitten aan de zijkanten bevestigt ze een "theatralere" stijl, zelfs als dat betekent dat ze "extreme" beperkingen accepteert... en een verhitte discussie ontketent over de grens tussen haute couture en minimalistisch comfort.