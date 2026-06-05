Shakira schittert op de rode loper in een jurk met sprookjesachtige details.

Nu een van de meest verwachte evenementen van 2026 nadert, maakt de Colombiaanse singer-songwriter Shakira een krachtig statement. Ze verscheen stralend en symbolisch in een jurk versierd met geborduurde vlinders – een verwijzing naar wat zij omschrijft als "een nieuwe wedergeboorte".

Een jurk met vlinders, een manifest van wedergeboorte.

Op de foto, genomen door de Colombiaans-Amerikaanse fotograaf Ruven Afanador, ligt Shakira languit op een met brokaat beklede bank. Ze draagt een slipjurk met een gedrapeerde halslijn, gemaakt van een huidkleurige gebreide stof die zo fijn is dat hij naadloos overgaat in haar huid. Het opengewerkte effect wordt onderbroken door een hoge split aan de zijkant. Het pronkstuk van de outfit is de overvloed aan veelkleurige vlinders die over de stof verspreid zijn. Elk handgeborduurd insect lijkt op te vliegen, wat een trompe-l'œil-effect creëert.

Een zeer symbolische keuze: in veel culturen – en met name in Latijns-Amerika – staat de vlinder symbool voor metamorfose, wedergeboorte en bevrijding na een periode van tegenspoed. Het is daarom moeilijk om het niet te zien als een subtiel manifest van een artiest die getransformeerd terugkeert. Onder de jurk koos Shakira voor een huidkleurige stof, die voldoende bedekking biedt zonder de illusie van een "tweede huid" te verstoren. De gebreide stof is overal opengewerkt.

Een stralende schoonheid die de boodschap uitdraagt.

Voor haar haar en make-up koos Shakira voor eenvoud. Haar lange, honingblonde haar, dat tot haar taille reikte, was gestyled in een strakke föhnlook om haar meerlagige balayage-highlights te accentueren. Haar make-up bestond uit een matte perzikkleurige lippenstift, lichtroze oogschaduw en een vleugje stralend roze op haar jukbeenderen: een subtiel zongebruinde look, die perfect aansloot bij de algehele esthetiek van de fotoshoot.

Een minimalistische aanpak die de jurk en de vlinders centraal stelt. Alsof Shakira met deze foto zowel de verfijning van het vliegen als de kracht wilde uitdrukken van iemand die eindelijk weet wat vrijheid inhoudt.

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"Het leven gaat verder": Shakira over de beproevingen die ze heeft doorstaan.

De foto begeleidt een lang interview waarin Shakira terugblikt op de afgelopen jaren – die voor haar bijzonder zwaar waren. Op 49-jarige leeftijd heeft ze een pijnlijke periode achter de rug, die werd gekenmerkt door het einde van haar huwelijk met voetballer Gerard Piqué in 2022, na twaalf jaar samen en twee kinderen. Ook werd ze onlangs vrijgesproken in een zaak van belastingfraude, waarin ze jarenlang tegenover de Spaanse staat had gestaan.

In dit interview vertelt ze dat ze tijdens deze beproevingen een kracht in zichzelf ontdekte waarvan ze niet wist dat ze die bezat. "Door deze moeilijke tijden heen ontdekte ik hoe veerkrachtig we allemaal zijn... Het leven kan hard zijn, maar het is zo de moeite waard omdat vrienden er voor je zijn," vat ze samen. En ze voegt er met ontwapenende duidelijkheid aan toe: "Als je wereld instort, moet je nog steeds opstaan, de rekeningen betalen, ontbijt maken en je kinderen naar school brengen. Het leven gaat door."

Vooruitblik op juli 2026 en het WK.

Dit optreden komt op het perfecte moment. Shakira bereidt zich namelijk voor op het meest bekeken evenement van de zomer: de allereerste halftime show tijdens een FIFA Wereldcupfinale, gepland voor 19 juli 2026. Een evenement waar honderden miljoenen kijkers wereldwijd naar uitkijken en dat de zangeres naar een nieuw legendarisch moment in haar carrière zal katapulteren.

Zestien jaar na Waka Waka - zijn officiële hit voor het WK 2010 in Zuid-Afrika - keert de zanger van de hit "Hips Don't Lie" terug naar zijn grote liefde voor voetbal, en dit keer voor het meest prestigieuze sportevenement ter wereld.

Met deze jurk met vlinderborduurwerk doet Shakira veel meer dan alleen "poseren voor een modecover". Ze stuurt een boodschap uit: die van een vrouw die, na jaren van onrust, nu met sereniteit een nieuw hoofdstuk in haar leven omarmt. En ze geeft haar fans een visuele voorproef van wat ze op een van 's werelds meest bekeken podia zal laten zien: een vrijgeestige artiest, geïnspireerder dan ooit.