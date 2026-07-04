Lizzo maakt furore in een opvallend gestileerde tulejurk.

De Amerikaanse zangeres en rapper Lizzo zorgde voor een sensatie tijdens de BET Awards van 2026 in een lange, chocoladebruine tulejurk met een uitgesproken stijl, die uitgroeide tot een van de meestbesproken verschijningen van de avond.

Een lange jurk van chocoladebruine tule.

Tijdens de 25e BET Awards, een van de meest prestigieuze evenementen in de Afro-Amerikaanse muziekwereld, maakte Lizzo een van haar meest opvallende verschijningen van het jaar. Het pronkstuk van deze verschijning was ongetwijfeld haar jurk. Lizzo droeg een lange creatie in een bijzonder warme chocoladebruine tint, gemaakt van lichtgewicht, opengewerkt tule. Een ongebruikelijke kleur op de rode loper, die scherp contrasteerde met het klassieke zwart, wit, rood of goud, en perfect paste bij de teint van de zangeres.

Deze tint, een mix van bruin en brons, sluit ook aan bij de trend van natuurlijke en organische kleuren die al een aantal seizoenen dominant is. Het is een verfijnde stijl die getuigt van een ware beheersing van hedendaagse kleurreferenties.

Een regen van pailletten om het licht te vangen.

Naast de stofkeuze was het vooral de versiering van de jurk die hem zo verbluffend maakte. Het kledingstuk was volledig bedekt met kleine pailletten, die bij elke beweging van de zangeres het licht weerkaatsten. Deze oogverblindende pracht maakte van de jurk een waar podiumspektakel. Ook de constructie van de jurk speelde een cruciale rol in de visuele impact. De snit verlengde het silhouet met een elegante verticale lijn, waardoor Lizzo's imponerende aanwezigheid op de rode loper werd versterkt. Dit aansluitende maar toch vloeiende ontwerp deed denken aan de grandeur van Hollywoodsterren uit de jaren 30 en 40.

Een natuurlijke make-uplook om de glans in balans te brengen.

Op het gebied van beauty koos Lizzo bewust voor een nude make-up look, die haar teint accentueerde zonder deze te overheersen. Bleke lippen, een stralende huid, subtiel aangezette ogen: een minimalistische make-up die de jurk en de paillettenversieringen de hoofdrol liet spelen. Een stijlkeuze die aansluit bij een belangrijk principe van de rode loper: als de outfit opvallend is, moet de make-up deze aanvullen zonder ermee te concurreren. Een meesterlijke aanpak die getuigt van een scherp gevoel voor visuele balans.

Een vleugje paars voor de details.

Om haar look compleet te maken, besteedde Lizzo aandacht aan een paar details in een onverwachte tint. De zangeres droeg een felpaarse manicure, gecombineerd met een ring met een grote, sprankelende steen in dezelfde kleur. De keuze voor paars, de complementaire kleur van geel en een perfecte match met bruin, zorgt voor een subtiele harmonie met de chocoladebruine jurk. Het is een bewijs van haar aandacht voor elk detail van haar outfit, tot aan de meest ingetogen accessoires toe.

Een krullende en volumineuze manen

Voor haar kapsel koos Lizzo voor haar kenmerkende lange krullen, die ze losjes en bijzonder volumineus liet vallen. Dit haar, dat op natuurlijke wijze over haar schouders valt, geeft de algehele look een zachte en organische dimensie. Deze haarkeuze versterkt de gedurfde stijl, terwijl het tegelijkertijd een vleugje zachtheid en natuurlijkheid toevoegt.

Een golf van enthousiaste reacties op sociale media.

Het was geen verrassing dat Lizzo's verschijning bij de BET Awards 2026 meteen een golf van reacties op sociale media teweegbracht. Foto's van de zangeres circuleerden snel online en wakkerden de discussie aan over mode bij grote prijsuitreikingen. Zoals bij elke publieke verschijning van de artiest, prezen haar fans unaniem de gedurfde kledingkeuzes en de authenticiteit van haar aanwezigheid op de rode loper.

Met haar lange, chocoladebruine jurk van tule met pailletten, haar paarse manicure en haar volumineuze haardos maakte Lizzo een van de meest opvallende verschijningen tijdens de BET Awards van 2026. Los van de outfit zelf, bevestigde ze haar plek tussen de meest stijlvolle en zelfverzekerde figuren in de hedendaagse Amerikaanse popmuziek.

