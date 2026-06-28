De nieuwste look van Livvy Dunne zorgt voor veel ophef op sociale media.

Voormalig Amerikaans turnster Livvy Dunne deelde een nieuwe selfie die meteen viral ging op sociale media, waarop ze een eenvoudige maar zorgvuldig samengestelde outfit draagt.

Een selfie die onderweg naar Denver werd gemaakt.

Op weg naar Denver, Colorado, maakte Livvy Dunne haar meest recente stijlvolle verschijning. De voormalige turnster van LSU (Louisiana State University) deelde een selfie op haar Snapchat-story, die al snel door fans op Instagram werd gedeeld. De foto, genomen in een auto, illustreert perfect de 'off-duty'-stijl die Livvy Dunne al jaren cultiveert. Een ogenschijnlijk spontane scène, maar zoals zo vaak bij haar, zorgvuldig gecomponeerd om de aandacht te trekken.

Een lichtgrijze tanktop met dunne bandjes.

Het pronkstuk van deze post is een aansluitende tanktop in een lichtgrijze tint, met een diepe, ronde halslijn. Het topje heeft uitzonderlijk dunne bandjes, wat bijdraagt aan een uitgesproken minimalistische uitstraling. Dit type tanktop, dat een echte zomerse garderobe-must-have is geworden, illustreert Livvy Dunnes vermogen om ogenschijnlijk 'alledaagse' kledingstukken naar een hoger niveau te tillen. Deze aanpak spreekt haar volgers in het bijzonder aan, die looks waarderen die makkelijk elke dag na te maken zijn.

Een zwarte sportbeha eroverheen.

Onder haar grijze tanktop onthult Livvy Dunne een zwarte sportbeha in een zorgvuldig uitgedacht laagjeseffect. Dit detail, dat een kenmerk is geworden van de Amerikaanse 'athleisure'-stijl, speelt met het contrast tussen het lichtgrijs en het diepzwart. Het is een stijltruc die visuele diepte toevoegt aan een minimalistische look zonder het geheel te overheersen. Deze trend, populair gemaakt door sport- en fitnessgemeenschappen op sociale media, heeft zich inmiddels ver buiten de sportkleding ontwikkeld tot een volwaardig alledaags mode-item.

Een witte bandana om het gezicht vrij te houden.

Om haar look vorm te geven, koos Livvy Dunne voor een bijzonder trendy accessoire: een witte bandana, om haar hoofd gebonden om haar gezicht vrij te houden. Dit accessoire, dat de afgelopen seizoenen een sterke comeback heeft gemaakt, is geïnspireerd op vintage kleding en past perfect bij de zomerse sfeer. Het maakt een snelle styling van het haar mogelijk en voegt een grafisch accent toe aan een verder ingetogen look. Deze aanpak sluit aan bij de minimalistische stijl van de outfit, die zich richt op een paar zorgvuldig gekozen details in plaats van een opeenstapeling van elementen.

Fijne gouden oorringen en een stralende make-up look.

Wat sieraden betreft, koos Livvy Dunne voor eenvoud. Kleine gouden oorringen voegden een vleugje subtiele glans toe zonder haar look te overheersen – een keuze die perfect aansloot bij de ontspannen uitstraling van haar outfit. En voor haar make-up ging ze bewust voor een frisse en natuurlijke look.

Een bericht vergezeld van een simpel "hallo".

Ter afsluiting van dit bericht voegde Livvy Dunne een simpele "hi" toe, direct op de foto geschreven. Een minimalistische aanpak, perfect passend bij de ingetogen stijl van de outfit en make-up. Deze aanpak, die haaks staat op zorgvuldig geënsceneerde berichten met lange bijschriften, illustreert een nieuwe manier van communiceren op sociale media: less is more. Deze strategie draagt bij aan de groeiende populariteit van Livvy Dunne binnen haar community.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Een iconisch "vrijetijds" product dat eruit springt.

Naast deze solopublicatie bevestigt Livvy Dunne opnieuw haar status als een sleutelfiguur in de Amerikaanse casual stijl. Waar sommige van haar tijdgenoten kiezen voor minutieus samengestelde looks en couture-outfits, cultiveert de voormalige atlete een meer toegankelijke, kenmerkende stijl, gebaseerd op eenvoudige, zorgvuldig samengestelde kledingstukken. Deze aanpak, die perfect aansluit bij de heersende trend van 'quiet luxury', stelt haar in staat een bijzonder breed publiek aan te spreken: van liefhebbers van haute couture tot jonge vrouwen die op zoek zijn naar meer alledaagse stijlinspiratie.

Met haar lichtgrijze tanktop, zwarte sportbeha, witte bandana en gouden oorringen draagt Livvy Dunne een perfect samengestelde casual look. Het bewijst maar weer eens dat in de overvolle wereld van sociale media juist eenvoud vaak de aandacht trekt.