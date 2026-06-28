Olivia Wilde blaast de trend van jurken in Victoriaanse stijl nieuw leven in.

De Iers-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Olivia Wilde bewees opnieuw haar gevoel voor stijl op de rode loper. Ze maakte indruk op de première van haar film "The Invite" in een op het Victoriaanse tijdperk geïnspireerde Saint Laurent-jurk, die perfect aansluit bij een van de belangrijkste modetrends van dit moment.

Een langverwacht optreden in het DGA Theater.

Olivia Wilde maakte een van haar meest memorabele verschijningen van het jaar in het DGA Theater in Los Angeles. Ze was daar om haar nieuwe speelfilm "The Invite" te presenteren, die ze mede schreef, regisseerde en waarin ze zelf de hoofdrol speelt. Op de rode loper poseerde ze naast haar medespelers: de Amerikaanse acteur Seth Rogen, de Spaanse actrice Penélope Cruz en de Amerikaanse acteur Edward Norton. Deze gezamenlijke aanwezigheid maakte van de vertoning een waar evenement, dat de aandacht trok van zowel fotografen als fans.

Een Saint Laurent-jurk met een Victoriaans karakter.

Het centrale element van deze verschijning is ongetwijfeld haar jurk, ontworpen door Saint Laurent. Het volledig zwarte exemplaar speelt in op bijzonder opvallende esthetische referenties: volumineuze, pofmouwen, een rok met meerdere lagen, een diepe V-hals en een taille die wordt benadrukt door een dramatische uitsnijding. Het silhouet roept direct de codes op van Victoriaanse jurken, die traditioneel gekenmerkt worden door een architectonische constructie en volume bij de schouders. Deze stilistische aanpak weerspiegelt de toewijding van het Franse modehuis aan sterke kledingstukken die in staat zijn om, puur door hun constructie, een waar visueel verhaal te vertellen.

Karla Welch, jarenlange stijlpartner

Deze verschijning werd georganiseerd door styliste Karla Welch, een jarenlange medewerkster van Olivia Wilde. De gerenommeerde styliste, die ook met talloze andere Hollywood-actrices werkt, waaronder Tracee Ellis Ross en Sarah Paulson, staat bekend om haar afwijzing van conventionele silhouetten. Haar kenmerkende stijl, zowel architectonisch als feministisch, is duidelijk terug te zien in de keuze voor deze Saint Laurent-jurk, die historische verwijzingen combineert met een uitgesproken eigentijdse snit. Deze aanpak bevestigt de kwaliteit van de samenwerking tussen de twee vrouwen, die de afgelopen jaren al heeft geleid tot een aantal van Olivia Wildes meest memorabele verschijningen.

Smaragdgroene sieraden om de look compleet te maken.

Om deze spectaculaire jurk compleet te maken, koos Olivia Wilde voor bijzonder kostbare sieraden. Ze droeg een set van Hanut Singh, een Indiase ontwerper die bekendstaat om zijn sierlijke stukken geïnspireerd op Art Deco en Oosterse stijlen. Deze set bestond uit hangende oorbellen bezet met schitterende smaragden, en een bijpassende ring, eveneens bezet met dezelfde edelsteen. Het diepgroene van de smaragden vormde een opvallend contrast met het zwart van de jurk, in een zorgvuldig uitgedacht samenspel van kleuren. Deze aanpak toont de aandacht die is besteed aan elk detail van het silhouet, perfect passend bij de gewenste ceremoniële sfeer.

Een elegant opgestoken kapsel zodat de jurk voor zich spreekt.

Wat haar kapsel betreft, koos Olivia Wilde voor ingetogen elegantie. Ze droeg een strakke, zorgvuldig gestileerde knot die haar gezicht perfect omlijstte. Dit stijlvolle én praktische kapsel zorgde ervoor dat haar jurk en sieraden alle aandacht trokken. Deze aanpak sluit aan bij een belangrijk principe van rode loper-looks: als de outfit opvallend is, moet het kapsel deze aanvullen zonder hem te overschaduwen. De strakke knot, inmiddels een vast onderdeel van de hedendaagse Hollywood-looks, verwijst ook naar de Victoriaanse inspiratie van de jurk.

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Een uitgesproken actuele modetrend.

Met deze verschijning omarmt Olivia Wilde volledig een van de belangrijkste modetrends van dit moment: de terugkeer van historische, en met name Victoriaanse, inspiraties in hedendaagse silhouetten. Hoge kragen, volumineuze mouwen, zwart kant, architectonische silhouetten: allemaal elementen die kenmerkend waren voor 19e-eeuwse jurken en die ontwerpers nu opnieuw interpreteren.

Met haar op het Victoriaanse tijdperk geïnspireerde Saint Laurent-jurk, smaragdgroene sieraden en strakke knot maakte Olivia Wilde een werkelijk opvallende verschijning in het DGA Theater. Het was meer dan alleen de look; het was een compleet artistiek project en een ontroerend eerbetoon aan de Amerikaanse actrice, regisseur en producent Diane Keaton, dat Olivia Wilde met haar fans deelde. Het laat zien dat, zowel in de filmwereld als in de mode, sommige verschijningen op de rode loper verder gaan dan louter "stijlvolle vertoningen" en uitgroeien tot authentieke persoonlijke verhalen.