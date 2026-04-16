Hailey Bieber brengt de vintage jurk met luipaardprint weer onder de aandacht met een versie met pailletten.

Ze staat bekend om haar strakke, minimalistische stijl, maar Hailey Bieber heeft blijkbaar besloten het roer om te gooien. De oprichtster van het huidverzorgingsmerk "Rhode" draagt ​​al een aantal seizoenen outfits met luipaardprint, van alledaagse kleding tot de meest prestigieuze feestjes.

Een duidelijk omschreven stilistische evolutie

Haar nieuwste statement piece? Een met pailletten bezaaide avondjurk van Armani Privé, die de dierenprint op een uitgesproken gedurfde manier herinterpreteert. Hailey Bieber vervangt sinds september 2024 geleidelijk haar witte, beige en zwarte kledingstukken door items met luipaardprint, waarmee ze afstand neemt van haar gebruikelijke minimalistische stijl. Deze verschuiving is duidelijk te zien in een reeks zorgvuldig gekozen looks: een jas van Toteme, een tas van ponyhaar van Saint Laurent en vervolgens een vintage jurk van Versace uit de archieven van 1996.

De Versace herfstcollectie van 1996: een eerste stap richting het luipaardarchief.

Een van de cruciale momenten in deze transformatie dateert uit juni 2025. Op het Business of Beauty Global Forum, georganiseerd door Business of Fashion op Stanly Ranch in Californië, koos Hailey Bieber voor een vintage Versace-jurk met luipaardprint uit de herfst/wintercollectie van 1996 – een collectie ontworpen door Gianni Versace kort voor zijn overlijden.

De mouwloze jurk, met zijn asymmetrische halslijn en minilengte, was afgewerkt met een zwarte en crèmekleurige natuurlijke bontrand – niet zomaar een print. Een opvallend detail: dezelfde jurk was in september 1996 gedragen door model Amber Valletta voor de Amerikaanse Vogue, gefotografeerd door Stephen Meisel. Een uiterst precieze archiefkeuze, georkestreerd door haar persoonlijke styliste, Dani Michelle.

In Parijs is luipaardprint helemaal in de clubstijl.

Een paar maanden later, tijdens de Parijse Fashion Week in september 2025, wisselde Hailey Bieber op één avond van outfit: na de Saint Laurent lente/zomer 2026 show ruilde ze haar eerste outfit in voor een nauwsluitende, hooggesloten jurk met lange mouwen van luipaardprint tule van Saint Laurent, gecombineerd met een zwarte panty en lakleren overknee laarzen. Een typische avondlook, totaal anders dan die voor een officiële gelegenheid.

De versie met pailletten: wanneer luipaardprint zilverkleurig wordt.

Op het Vanity Fair Oscarfeest in 2026 bereikte Hailey Biebers voorliefde voor luipaardprint een nieuw hoogtepunt. Het Amerikaanse model en ondernemer maakte haar entree in een Armani Privé-jurk met luipaardprint, volledig gemaakt van pailletten, waardoor de dierenprint een stralende glans kreeg. Trouw aan haar minimalistische stijl combineerde Hailey Bieber de jurk met pumps met spitse neuzen, delicate diamanten sieraden en een kersenrode manicure. Haar haar was gestyled in een lange bob met warrige punten.

Waarom dit moment belangrijk is voor de luipaardtrend

Tijdens verschillende lente/zomershows maken dierenprints een comeback in vernieuwde, minder opzichtige varianten, vaak gecombineerd met neutrale tinten of strakke lijnen, waardoor ze aan verfijning winnen. Hailey Bieber tilt het patroon naar een hoger niveau door een met pailletten versierde versie te dragen op zo'n prominent evenement: dat van een speciale gelegenheid. Luipaardprint blijft een must-have voor 2026 en daarna, en Hailey Bieber is momenteel een van de meest overtuigende ambassadeurs ervan.

Wat Hailey Biebers carrière uiteindelijk zo interessant maakt, is de samenhang van haar aanpak: ze volgde niet zomaar een trend, maar bouwde die stukje voor stukje op, van de Versace-archieven tot Armani-pailletten, via Saint Laurent-tule. In haar handen is luipaardprint niet langer zomaar een print – het is een taal.