De haartransformatie van Katie Holmes met deze lange "bronde" bob zorgt voor veel ophef.

Na jarenlang afscheid te hebben genomen van haar lange, donkerbruine haar, pronkt de Amerikaanse actrice, regisseur en producent Katie Holmes nu met een lange bob met karamel- en honingkleurige highlights, een kapsel dat zowel haar fans als de kappers van dit moment fascineert.

Een schijnwerper in New York

Katie Holmes onthulde haar nieuwe kapsel tijdens het lanceringsfeest van de Christopher John Rogers x Old Navy-samenwerking in New York in april 2026. Ze droeg een lange, lichtbronskleurige bob in combinatie met een casual outfit bestaande uit een spijkerbroek en een geel geribbeld topje. De outfit benadrukte de frisse, nieuwe look van haar kapsel nog eens extra.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hollywood Pipeline (@thehollywoodpipeline)

Een lange bob tot aan de sleutelbeenderen, makkelijk in het dagelijks leven.

De lengte die Katie Holmes heeft gekozen, komt precies overeen met wat kappers een "clavicut" noemen: een kapsel dat tot aan het sleutelbeen reikt. Deze "lob"-stijl biedt zowel volume als de mogelijkheid om gemakkelijk een opgestoken kapsel te creëren, terwijl het tegelijkertijd eenvoudig genoeg blijft voor dagelijks gebruik. Deze halflange snit, tussen een klassieke bob en lang haar in, wordt momenteel beschouwd als een van de meest flatterende stijlen, geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en leeftijden.

De trendy "bronde" golf

Naast de snit is het vooral de kleur die de krantenkoppen haalt. Katie Holmes heeft haar diepbruine haar ingeruild voor een goudbruine tint, ergens tussen licht kastanjebruin en subtiel blond in, wat nu "bronde" wordt genoemd. Deze mix van bruin en blond, erg populair onder beroemdheden in 2025-2026, staat vooral goed bij warme en lichte huidtinten en geeft bovendien de indruk van natuurlijk licht. In tegenstelling tot zeer koele blondtinten, vereist deze tint minder onderhoud en groeit hij beter uit, waardoor het zowel een praktische als esthetisch aantrekkelijke keuze is.

Het nieuwe kapsel van Katie Holmes wordt nu al geprezen als een inspiratiebron voor vrouwen die een verandering willen zonder een radicale transformatie. De lange bob, die tot haar sleutelbeenderen reikt, gecombineerd met een subtiele bronde tint, lijkt de ideale oplossing voor een frisse, chique en makkelijk te onderhouden look voor de lente/zomer van 2026.