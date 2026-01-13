In een rode jurk laat Jennifer Lopez haar "showgirl"-kant zien.

In een rode jurk omarmt Jennifer Lopez volledig haar showgirl-kant en levert ze een van de meest spectaculaire looks van het weekend voorafgaand aan de Golden Globes 2026. Ze bewijst eens te meer dat ze de Hollywood-codes perfect beheerst en elegantie en showmanschap in balans houdt.

Een rode jurk, speciaal ontworpen voor de show.

Voor het Vanity Fair x Amazon MGM Studios-feest in de Bar Marmont in Los Angeles koos Jennifer Lopez voor een lange, volledig met kralen bewerkte rode jurk met een bandeau-top en een rok die haar figuur subtiel accentueerde. Het korset benadrukte haar taille, terwijl de kralen en transparante panelen het showgirl-effect versterkten, dat deed denken aan een chique cabaretkostuum.

Glamoureuze details: bont, sieraden en make-up

De zangeres voegde een kort rood jasje van imitatiebont en een bijpassende fluwelen clutch toe om de diva-achtige, theatrale uitstraling van de outfit te benadrukken. Haar karamelkleurige haar was gestyled in volumineuze krullen, gecombineerd met dieprode lippenstift en een glinsterende choker die een vleugje glans aan haar decolleté gaf.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo)

Een modeboodschap na een turbulente start van het jaar.

Deze verschijning komt op een moment dat Jennifer Lopez zich voorbereidt op de presentatie van de Golden Globes van 2026, ondanks dat ze geen nominatie ontving voor haar veelgeprezen rol in "Kiss of the Spider-Woman". Tegen de achtergrond van haar inmiddels afgeronde scheiding van Ben Affleck lijkt ze mode te gebruiken als een statement: dat van een onafhankelijke vrouw, altijd in de spotlights en met controle over haar imago.

Uiteindelijk bevestigt deze verschijning in een rode, met kralen versierde jurk Jennifer Lopez als een ware moderne showgirl, die in staat is om een eenvoudig evenement voorafgaand aan de Golden Globes eigenhandig om te toveren tot een mini-spektakel. Haar look, een mix van transparante stoffen, bont en sprankelende sieraden, onthult een vrouw die, meer dan ooit, zelfpresentatie omarmt als een integraal onderdeel van haar publieke identiteit.