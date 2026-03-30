In een rood korset laat Christina Aguilera haar stijl zien op het podium.

Anaëlle G.
@xtina / Instagram

De Amerikaanse singer-songwriter Christina Aguilera trok opnieuw de aandacht met haar kledingkeuze op het Sips & Sounds Music Fest in Austin. Bekend om haar gedurfde podiumoutfits, verscheen ze in een rood leren korset, waarmee ze haar voorkeur voor gestructureerde en expressieve silhouetten tijdens haar optredens bevestigde.

Een opvallende outfit op het Sips & Sounds Music Fest

Het kledingstuk, vervaardigd van leer met een reliëf in slangenprint, had een getailleerde snit die het figuur van Christina Aguilera accentueerde. Het korset was voorzien van traditionele vetersluiting in de taille en voorgevormde cups, waardoor een balans ontstond tussen klassieke esthetiek en moderniteit.

Een silhouet dat tot in het kleinste detail is ontworpen.

Om de outfit compleet te maken, droeg Christina Aguilera bruine leren operahandschoenen en bijpassende dijhoge laarzen. Huidkleurige netkousen zorgden voor visuele continuïteit en versterkten de algehele harmonie. De zangeres koos ook voor een volumineus kapsel met een zijscheiding, en op sommige foto's draagt ze een bril met een smal montuur, wat de look een eigentijdse touch geeft.

Deze kledingkeuze sluit aan bij het podiumimago dat Christina Aguilera gedurende haar carrière heeft ontwikkeld, waarbij mode een belangrijke rol speelt in de vorming van haar artistieke identiteit.

Mode als verlengstuk van performance

Op het podium is styling vaak een belangrijk element van de visuele ervaring die het publiek wordt geboden. Artiesten gebruiken mode regelmatig om de impact van hun optreden te versterken, een bepaalde esthetiek uit te drukken of de muzikale wereld die ze willen overbrengen te benadrukken. In deze context illustreert het rode korset dat Christina Aguilera draagt de wens om een sterke visuele aanwezigheid te creëren, in lijn met de energie van het muzikale evenement.

Met deze rode leren outfit bevestigt Christina Aguilera haar voorliefde voor opvallende podiumlooks, waarbij ze klassieke elementen combineert met hedendaagse details. Deze stijlkeuze weerspiegelt het belang van imago in de muziekwereld, waar mode een essentiële rol speelt in artistieke expressie.

