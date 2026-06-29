Op de tribune steunt dit Portugese model haar land met foto's die veel reacties oproepen.

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio toonde vol trots de kleuren van haar nationale team. Het Portugese model nam plaats op de tribune tijdens het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ om haar team, Portugal, aan te moedigen. Op Instagram deelde ze een reeks foto's met het humoristische onderschrift: "Zet me op het veld, coach!" – wat zeker reacties van haar volgers uitlokte.

Een gepersonaliseerd Portugal-shirt

Voor de gelegenheid trok Sara Sampaio de complete fanoutfit aan. Het model droeg een shirt van het Portugese nationale team, gepersonaliseerd met haar naam – “Sara Sampaio” op de achterkant – dat ze combineerde met een spijkerbroek. Met een brede glimlach straalde ze aanstekelijk enthousiasme uit, trots om haar land te steunen. Een look die zowel eenvoudig als stralend was, perfect passend bij de sfeer van een wedstrijddag.

Een gepassioneerde supporter

Naast haar outfit is het vooral haar enthousiasme dat opvalt. "Zet me op het veld, coach! Vamos!" schreef Sara Sampaio bij de foto, met een vleugje zelfspot, waarmee ze duidelijk haar verlangen uitdrukte om de spanning samen met de Seleção te beleven. De oorspronkelijk uit Portugal afkomstige Sampaio heeft nooit haar band met haar land verhuld, dat ze tijdens grote toernooien hartstochtelijk steunt. Deze verschijning op de tribune is daar wederom een voorbeeld van.

Foto's die veel ophef veroorzaken.

Het bericht zorgde, niet geheel onverwacht, voor een golf van reacties. In de reacties prezen internetgebruikers Sara Sampaio's energie en goede humor, evenals haar enthousiaste uitstraling. Velen genoten ervan haar in een feestelijke sfeer haar team te zien aanmoedigen. Dit bevestigt alleen maar de populariteit van Sara Sampaio, die miljoenen volgers heeft.

Met deze foto's vanaf de tribune bewees Sara Sampaio dat ze een van de meest fervente supporters van Portugal is. Met haar gepersonaliseerde shirt, haar goede humeur en haar veelbetekenende knipoogjes wist ze haar fans te charmeren en bevestigde ze dat de sfeer op de tribune ook deel uitmaakt van het spektakel.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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