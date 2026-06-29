"Denk na voordat je schrijft": de vrouw van een NFL-speler veroordeelt haatdragende opmerkingen.

Achter elke atleet staan dierbaren die de reacties ook lezen. Dat is de boodschap die Mindy Armstead, psychiater en echtgenote van NFL-speler Arik Armstead, wilde overbrengen. In een interview met People Magazine hekelde ze de haatdragende reacties die spelers en hun families ontvangen en riep ze op tot meer menselijkheid. Haar motto: "Denk na voordat je schrijft."

Een oproep tot empathie

Voor Mindy Armstead is de conclusie onontkoombaar. "Ik wil dat mensen beseffen dat wat ze op sociale media zien slechts 1% vertegenwoordigt van wie deze mannen werkelijk zijn," legt ze uit. Ze benadrukt een vaak vergeten waarheid: achter de gamers schuilen "mensen, met gezinnen die deze berichten ook lezen... kinderen die ze zouden kunnen lezen." Het is een pleidooi voor iedereen om na te denken over de impact van hun woorden voordat ze ze plaatsen.

Steeds agressievere opmerkingen

De vrouw van American footballspeler Arik Armstead heeft ook een zorgwekkende achteruitgang geconstateerd. Volgens haar zijn de commentaren "de laatste jaren veel agressiever geworden", een fenomeen dat ze met name toeschrijft aan de opkomst van sportweddenschappen. "Het kan hun dag verpesten, en hun dierbaren lezen het ook", benadrukt ze, en ze dringt er bij het publiek op aan de spelers te zien "als mensen, niet alleen als superhelden". "Geloof me, ze doen hun best", houdt ze vol.

Een inzet voor geestelijke gezondheid

Mindy Armstead voert deze strijd ook professioneel. Als psychiater heeft ze er haar missie van gemaakt om de taboes rondom mentale gezondheid te doorbreken, met name onder sporters. Deze zaak raakt haar persoonlijk, op het snijvlak van haar werk en gezinsleven. Met haar woorden wil ze het stigma dat nog steeds rond deze problemen hangt verminderen en iedereen eraan herinneren dat sporters niet immuun zijn voor psychisch lijden.

Een verhaal dat begon op sociale media.

Als moeder van meerdere kinderen deelt ze al zo'n tien jaar haar leven met haar man. Hun verhaal begon op sociale media, waarna het uitmondde in een langeafstandsrelatie en uiteindelijk een huwelijk. Deze ervaring onderstreept haar pleidooi voor een meer respectvol gebruik van deze platforms.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Mindy MS, MD (@mindyarmstead.md)

Met dit getuigenis herinnert Mindy Armstead ons aan een cruciale waarheid: achter de schermen zitten mensen. Door te pleiten voor meer empathie en terughoudendheid nodigt ze iedereen uit om na te denken over de impact van hun woorden. Een universele boodschap die veel verder reikt dan de sportwereld.