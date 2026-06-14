Charli D'Amelio betovert in een pastelkleurige outfit met een retro silhouet.

De Amerikaanse contentcreator Charli D'Amelio is inmiddels veel meer dan een TikTok-sensatie. Met miljoenen volgers op haar sociale mediaplatforms poseerde ze onlangs voor een nieuwe mode-editorial en plaatste de foto's op haar Instagram-account. De shoot toonde een pastelkleurige look met een uitgesproken retro-uitstraling, gestyled door haar styliste Carlee Barrow, en oogstte een stortvloed aan bewonderende reacties.

Een pastelgroene top met stippen.

Op de foto die veel ophef veroorzaakt, draagt Charli D'Amelio een lichtgroene, nauwsluitende bralette. Het bijzondere aan dit kledingstuk is de sweetheart-halslijn, geaccentueerd door een delicate, geborduurde ruche. De stof, bezaaid met kleine zwarte stippen, geeft de look direct een nostalgische touch.

De keuze voor pastelgroen is niet onbelangrijk. Deze tint sluit aan bij de "sorbetkleuren" die zo populair waren op de catwalks van de lente/zomer 2026, en past bij de zachte en stralende kleurenpaletten die dit seizoen domineren. Het is een elegante kleur die perfect past bij het imago van een jonge vrouw met een uitgesproken stijl.

Broek met hoge taille voor een retro silhouet

Als aanvulling op de top draagt Charli D'Amelio een bijpassende broek met hoge taille, getailleerd met een brede zwarte riem. De outfit creëert een silhouet dat direct is geïnspireerd op de pin-upstijl uit de jaren 50 – toen stippen, pastelkleuren en een hoge taille een van de meest iconische combinaties van die tijd vormden. Een zichtbare tailleband tussen de top en de broek voegt een vleugje moderniteit toe. Het is een slim mode-statement dat vintage stijl herinterpreteert zonder louter kostuum te zijn.

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Gouden sieraden en retro make-up

Wat accessoires betreft, koos Charli D'Amelio voor een harmonieuze look. Een gouden choker, een bijpassende hanger, een gouden ring en een zilveren armband maakten de outfit subtiel af. Haar make-up volgde hetzelfde thema: een precieze eyeliner, zachtroze blush en, vooral opvallend, een dieprode lippenstift – een kenmerk van de iconische stijlfoto's van de afgelopen decennia. Haar kapsel, met een middenscheiding en lange lokken over haar schouders, maakte de retro-look compleet.

Met deze pastelkleurige, pin-up-achtige look laat Charli D'Amelio ons weer eens zien dat ze een van de meest gevolgde figuren van haar generatie is. En, niet geheel verrassend, bevestigt ze daarmee dat nostalgie nog steeds een van de krachtigste thema's in de mode is.