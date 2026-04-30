Voormalig Miss Frankrijk en arts Marine Lorphelin doorbreekt stereotypen met haar "onconventionele" carrièrepad.

Er zijn paden die je dwingen je vooroordelen te herzien. Marine Lorphelin is daar het perfecte voorbeeld van: op 19-jarige leeftijd verkozen tot Miss Frankrijk, tweede bij Miss World, is ze nu arts in de algemene geneeskunde - en ze heeft nooit hoeven kiezen tussen die twee werelden.

Miss Frankrijk 2013: een verkiezing gekenmerkt door intelligentie

Marine Lorphelin werd op 8 december 2012 in Limoges verkozen tot Miss Frankrijk 2013 met 41,67% van de publieke stemmen – de hoogste score ooit behaald door een Miss Frankrijk-winnares. De Miss Frankrijk-organisatie kende haar ook de prijs voor algemene kennis toe, met een score van 17/20. Deze dubbele onderscheiding zette meteen de toon: achter de titel schuilde een jonge vrouw met meer te vertellen.

Miss World Europe en tegelijkertijd een medische studie volgen

Tijdens de Miss World-verkiezing van 2013 in Bali werd Marine Lorphelin eerste runner-up van de 131 kandidaten – het beste resultaat voor Frankrijk sinds 1998 – en werd ze gekroond tot Miss World Europe 2013. Aan het einde van haar jaar als Miss World nam ze een besluit dat nogal wat ophef veroorzaakte: ze hervatte haar studie geneeskunde in haar tweede jaar aan de Claude Bernard Universiteit Lyon 1, begin 2014. Een terugkeer naar de universiteit na een jaar als Miss Frankrijk, met nachtdiensten en wedstrijden die haar te wachten stonden.

Veertien jaar geneeskunde, verdeeld over twee continenten.

In juni 2018 rondde ze haar zesde studiejaar af met een 3795e plaats van de 8706 kandidaten in de nationale ranglijst. Ze koos ervoor om een specialisatie in interne geneeskunde te volgen bij de Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). In oktober 2021 verhuisde ze naar Nieuw-Caledonië om haar studie af te ronden met een stage van zes maanden in de gynaecologie. Tussen Parijs en de Stille Oceaan maakte ze het allemaal mee: de coronacrisis, nachtdiensten, examenvoorbereidingen – en dat alles terwijl ze haar dagelijkse leven bleef delen met haar volgers op Instagram.

Het proefschrift werd met onderscheiding verdedigd.

Op 12 maart 2025 verdedigde Marine Lorphelin haar proefschrift voor een jury aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Paris-Cité en behaalde de hoogste onderscheiding. Vervolgens deelde ze een video op Instagram waarin ze terugblikte op haar studietraject met het onderschrift: "Er zijn 14 jaar verstreken sinds ik aan mijn studie geneeskunde begon. Jullie hebben de nachtdiensten gevolgd, de coronacrisis, de examenvoorbereidingen, de stages hier en elders, de eerste waarnemingsposities en nu mijn doctoraat. Ik heb nergens spijt van; ik hou van mijn vak." Haar conclusie: "Noem me maar dokter."

Een begenadigd atleet, van de tatami-matten tot de bergpaden.

Marine Lorphelin is al sinds haar kindertijd een fervent sportvrouw. Ze beoefende acht jaar gymnastiek en vervolgens vijf jaar atletiek, waarbij ze het Bourgondische kampioenschap hink-stap-springen won in de categorie onder 16 jaar. Tegenwoordig loopt ze trailwedstrijden op hoog niveau: ze nam deel aan de HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, waar ze 117e werd bij de vrouwen en 543e in het algemeen klassement, met een UTMB-index van 460.

Als ambassadeur voor de FFEPGV was ze ook peetmoeder en deelnemer aan de Adventur'Games 2025 in de Jura, waar ze een visie uitdroeg van sport die voor iedereen toegankelijk is: "Ik vind het belangrijk om sport toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen."

Sport, geneeskunde en zichtbaarheid: een duidelijke synergie.

Marine Lorphelin is een toegewijde arts en fervent sportliefhebber die zich consequent inzet voor preventie, gezondheid en welzijn. Gedurende haar carrière en in haar publieke uitspraken benadrukt ze de voordelen van lichaamsbeweging. Volgens diverse waarnemers kan haar prominente positie veel jonge vrouwen inspireren door aan te tonen dat het absoluut mogelijk is om wetenschappelijke ambities, maatschappelijke betrokkenheid en uiteenlopende aspiraties te combineren.

Hoewel haar levensverhaal inspirerend kan zijn, mag het in geen geval een aansporing worden om "alles te bereiken" of een reden tot vergelijking. Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, met zijn eigen moeilijkheden, prioriteiten, sterke punten en kwetsbaarheden. Succesvol zijn in je studie, een bloeiende carrière, constant actief zijn, of zelfs simpelweg de energie vinden om het huis te verlaten, wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Elk pad is legitiem en geen enkel pad is meer waard dan een ander. Marine Lorphelin mag dan voor sommigen een rolmodel zijn, maar het belangrijkste blijft om je eigen pad te bewandelen, afgestemd op je eigen wensen en mogelijkheden, zonder jezelf met anderen te vergelijken.

Uiteindelijk hoefde Marine Lorphelin niet te kiezen tussen glitter en glamour en de stethoscoop, noch tussen trailrunningtraining en het leven in het ziekenhuis. Als arts, atleet en voorvechter van gezondheidssporten laat ze zien dat het mogelijk is om meerdere identiteiten en interesses te combineren zonder dat je dat hoeft te rechtvaardigen.