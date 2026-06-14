In een witte crop top straalt zangeres Tyla een nonchalant elegante elegantie uit.

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla blijft zich ontwikkelen tot een van de meest gevolgde stemmen in de nieuwe internationale popscene. En tussen haar optredens door laat ze regelmatig haar onberispelijke gevoel voor mode zien. Een van haar Instagram-posts die viraal ging, is daar het bewijs van.

Een witte crop top met een bralette-model.

Op een van de foto's in haar carrousel is Tyla te zien in een smetteloos witte crop top met een bralette-model en een diepe decolleté. Een minimalistisch, perfect op maat gemaakt kledingstuk dat de puurheid van de stof en de verfijnde pasvorm benadrukt in plaats van versieringen. Een strakke aanpak, in lijn met de trends voor lente/zomer 2026, die basic kledingstukken verheffen tot de status van essentiële couture-items.

De keuze voor helder wit is allesbehalve willekeurig. Het accentueert de gebruinde huid van de zangeres en geeft tegelijkertijd een frisse, zomerse uitstraling. Het is een kleur die dit seizoen op de catwalks te zien was – zozeer zelfs dat Cloud Dancer, een zacht gebroken wit, de officiële Pantone-kleur voor 2026 werd.

Zwarte broek en felgroene schoenen voor een contrasterend effect.

Om de rest van haar silhouet vorm te geven, koos Tyla voor een zwarte broek met een strakke, vloeiende snit. Dit neutrale kledingstuk zorgt voor een direct opvallend grafisch contrast met de top. Het detail dat het verschil maakt, zijn de schoenen: een paar felgroene sneakers die een vleugje kleur aan de hele look toevoegen.

Deze mix is uitgegroeid tot de kenmerkende stijl van de zangeres: ze neemt eenvoudige, perfect op maat gemaakte kledingstukken en doorbreekt die eenvoud met een vleugje kleur. Qua accessoires maken verfijnde oorbellen de look op ingetogen wijze af.

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Een mode-icoon dat naam maakt.

Deze verschijning is meer dan zomaar een Instagram-kiekje; het maakt deel uit van een bredere strategie. Sinds haar doorbraak in 2023 heeft Tyla een uitgesproken persoonlijke stijl ontwikkeld – een mix van popesthetiek, urban invloeden en couture-elementen. Deze samenhang maakt haar tot een van de belangrijkste nieuwe figuren van haar generatie, naast andere stemmen op het nieuwe wereldwijde toneel.

Met deze witte crop top, gecombineerd met een zwarte broek en kleurrijke sneakers, laat Tyla ons zien dat elegantie en een casual stijl prima samen kunnen gaan. Een stijl die deze zomer gegarandeerd een hit zal zijn.