Actrice Anya Taylor-Joy schittert in een verjaardagsjurk die rechtstreeks uit een fantasiewereld lijkt te komen.

Fabienne Ba.
@anyataylorjoy / Instagram

Ter gelegenheid van haar 30e verjaardag deelde de Brits-Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy feestfoto's op Instagram die evenzeer indruk maakten door de sfeer als door de absoluut betoverende jurk die ze droeg.

Een jurk van Rodarte, een kruising tussen kant en borduurwerk.

Anya Taylor-Joy vierde haar 30e verjaardag in een uitgesproken magische en duistere sfeer, geheel in lijn met de geest van het sterrenbeeld Ram. Ze blies de kaarsjes uit op een taart in de vorm van een rammenkop, die ze aansneed met een glimmende zilveren dolk. Haar gasten droegen zwierige jurken, donkere pakken en bloemenkransen, wat de dromerige sfeer van de avond versterkte.

Voor de gelegenheid koos de actrice voor een jurk uit het archief van Rodarte in een roze tint, versierd met zilveren pailletten, parels en sierlijke witte blaadjes voor een vleugje betoverende speelsheid. Het kledingstuk leek bijeengehouden te worden door twee eenvoudige, dunne bandjes, waardoor een bijna etherische silhouet ontstond. Het borduurwerk en de op de natuur geïnspireerde applicaties gaven de illusie van bloemen die op de huid zweefden.

De orchideeënboa, het pronkstuk van de look.

Het meest opvallende onderdeel van de outfit was een witte orchideeënboa, een op maat gemaakte creatie van haar styliste Genesis Webb en Ryder McLaughlin. Met hun roze hartjes en groene stelen versterkten deze handgemaakte bloemen de fantasiewereld van de jurk, alsof ze rechtstreeks uit een betoverd bos waren ontsproten. De look werd compleet gemaakt met een diamanten halsketting en oorbellen van Tiffany & Co., die een vleugje formaliteit toevoegden zonder het bloemenensemble te overheersen.

Fans zijn overtuigd, sociale media staan in vuur en vlam.

Actrice Anya Taylor-Joy deelde een reeks foto's op haar sociale media, waarmee ze haar fans een kijkje gaf in haar grote avondje uit. Hoewel de felicitaties binnenstroomden, was het vooral haar jurk die de meeste reacties opleverde. De reacties waren unaniem: "Je ziet er prachtig uit," schreef iemand, terwijl een ander de sfeer perfect samenvatte: "Ik ben dol op deze gothic verjaardagsjurk."

Deze verjaardag markeerde dan ook een betoverende onderbreking in een hectische lente voor Anya Taylor-Joy, tussen de promotietour voor "The Super Mario Galaxy Movie" en haar campagnes voor Dior Beauty en Tiffany & Co. Een manier voor haar, vermoedelijk, om in stijl een decennium te vieren dat net zo stralend belooft te worden als de jurk die ze droeg.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
De 49-jarige actrice Diane Kruger zorgde voor opschudding met een jurk die een kunstwerk waardig was.

