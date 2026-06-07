Actrice Anne Hathaway tovert een pyjama om tot een chique kledingstuk, met een verrassend resultaat.

Fabienne Ba.
Screen film « Un jour » (One Day)

In New York trok de Amerikaanse actrice Anne Hathaway onlangs de aandacht met een outfit die de grenzen tussen comfort en elegantie doet vervagen. Door te kiezen voor een pyjama-achtige outfit bewijst ze dat een kledingstuk dat ooit alleen voor thuisgebruik bestemd was, nu ook een plekje kan vinden in de meest verfijnde looks.

Anne Hathaway hecht veel waarde aan comfort zonder stijl op te offeren.

Anne Hathaway werd in de straten van New York gespot in een outfit die zowel ontspannen als verfijnd was. Ze droeg een lichtblauwe outfit bestaande uit een losvallend overhemd met knoopjes en een bijpassende, zwierige broek. Door de relaxte snit en de lichte stof deed de outfit denken aan een pyjama, maar had tegelijkertijd een chique uitstraling.

Deze verschijning komt op een bijzonder prominent moment voor Anne Hathaway, die de afgelopen maanden talloze publieke optredens heeft gehad. Opnieuw hebben haar kledingkeuzes de aandacht getrokken van modekenners, die gefascineerd zijn door deze moderne interpretatie van casual chic.

Een silhouet dat versterkt wordt door zorgvuldig gekozen accessoires.

Hoewel de algehele look doet denken aan loungewear, transformeren de zorgvuldig gekozen accessoires van Anne Hathaway het eindresultaat volledig. De actrice combineerde haar outfit met een Balenciaga Le City-tas, een iconisch model uit de jaren 2000 dat momenteel een comeback maakt. Een oversized zonnebril en zwarte sandalen met lage hakken gaven het silhouet extra structuur. Deze details geven het ensemble een meer stedelijke en verfijnde dimensie, waarmee ze aantonen dat een loungewear-look perfect geschikt is voor een avondje uit.

Pyjama's ontwikkelen zich tot een volwaardige modetrend.

Pyjama's werden lange tijd beschouwd als kledingstukken die strikt voor de privésfeer bestemd waren, maar ze hebben geleidelijk aan terrein gewonnen in prêt-à-portercollecties. Al enkele seizoenen lang herinterpreteren ontwerpers de traditionele stijlkenmerken met soepele modellen, lichte stoffen en losse snitten, ontworpen om ook buitenshuis te dragen.

Deze evolutie weerspiegelt ook een bredere verschuiving in kledinggewoonten. Comfort speelt nu een centrale rol bij modekeuzes, zonder dat dit ten koste gaat van elegantie. Kleding geïnspireerd op loungewear voldoet precies aan deze nieuwe verwachting.

Met haar hemelsblauwe outfit, gespot in New York, illustreert Anne Hathaway perfect de evolutie van de huidige trends, waarbij comfort en elegantie elkaar niet langer uitsluiten. Door een pyjama-achtig kledingstuk om te toveren tot een verfijnde, stedelijke outfit, bevestigt de actrice de groeiende aantrekkingskracht van een meer soepele, comfortabele en uitgesproken moderne mode.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Deze voluptueuze influencer bewijst in een lange rok dat één detail het verschil kan maken.
Article suivant
Jaren nadat ze op 13-jarige leeftijd een scène filmde, voert deze actrice een ongekende strijd.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jaren nadat ze op 13-jarige leeftijd een scène filmde, voert deze actrice een ongekende strijd.

De Duitse actrice en model Nastassja Kinski heeft zojuist een historische overwinning behaald. Na een tien jaar durende...

Deze voluptueuze influencer bewijst in een lange rok dat één detail het verschil kan maken.

Tijdens een bezoek aan de French Open van 2026 bewees de Frans-Servische content creator Militza Yovanka (@militzayovanka) opnieuw...

Bella Hadids nieuwste vintage strandlook zorgt voor veel ophef.

Het Amerikaanse model Bella Hadid lijkt zich meer dan ooit op haar gemak te voelen met haar imago....

"Atletische armen": Jennifer Garner schittert in een oranje jurk met uitsnijdingen.

De Amerikaanse actrice Jennifer Garner is een van de meest geliefde actrices van Hollywood. Voor een nieuwe zomerfotoshoot...

Zangeres Christina Aguilera koos voor een jurk met uitsnijdingen tijdens haar meest recente publieke optreden.

De Amerikaanse singer-songwriter Christina Aguilera lijkt zich nog nooit zo op haar gemak te voelen in haar eigen...

Zangeres Olivia Rodrigo maakt furore in een kanten outfit.

De Amerikaanse singer-songwriter, muzikante en actrice Olivia Rodrigo straalt meer zelfvertrouwen uit dan ooit tevoren. Voor een recente...