Deze voluptueuze influencer bewijst in een lange rok dat één detail het verschil kan maken.

Tijdens een bezoek aan de French Open van 2026 bewees de Frans-Servische content creator Militza Yovanka (@militzayovanka) opnieuw haar talent voor stijlvolle verschijningen. Haar geheim? Een lange blauwe rok, maar bovenal een gevoel voor stijl waardoor elk detail kostbaar is.

Een lange, zwierige blauwe rok die het silhouet vormgeeft.

Op foto's die ze op sociale media deelde, koos Militza Yovanka (@militzayovanka) voor een kledingstuk dat direct opvalt door zijn eenvoud: een lange blauwe rok van een soepele, glanzende stof die perfect langs het lichaam valt zonder te knellen. De hoge taille zorgt voor een elegante verticale lijn en de licht uitlopende zoom geeft de rok extra beweging bij elke stap.

De keuze voor blauw – een diepe, bijna zeeblauwe tint – is allesbehalve onbelangrijk. Het is een universeel flatterende kleur die hier een dubbele rol speelt: het verzacht het silhouet en geeft het tegelijkertijd een verfijnde dimensie die perfect past bij de elegante sfeer van Roland-Garros. Het is een aanpak die trouw is aan de ingetogen sfeer van het toernooi, maar die aanzienlijk afwijkt van de ultraklassieke snitten die doorgaans bij dit soort evenementen verwacht worden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Militza Yovanka Milica Jankovic (@militzayovanka)

Het detail dat alles verandert: de kunst van het stylen.

Het is juist de styling die de hele outfit tot een echt mode-statement verheft. Zoals Militza Yovanka (@militzayovanka) in al haar posts laat zien, kan één enkel, goed gekozen detail een simpele outfit transformeren in een ware stijlstatement. Een aansluitend topje om het volume van de rok in balans te brengen, de keuze voor een gestructureerde tas, perfect passende accessoires of een subtiel kleuraccent: dit zijn de kleine beslissingen die het verschil maken.

Een modeles die verder gaat dan het eeuwige debat over "welk kledingstuk past bij welk lichaamstype?". Meer dan het kledingstuk zelf, is de intentie het belangrijkst. En Militza Yovanka (@militzayovanka) lijkt deze benadering perfect te begrijpen. Ze construeert elk van haar looks als een visuele vergelijking, minutieus uitgedacht tot in het kleinste detail.

"Plus-size model": een label dat steeds vaker ter discussie staat.

Hoewel Militza Yovanka in de media regelmatig wordt omschreven als een "plus-size model" of "curve influencer", is de term zelf al jarenlang onderwerp van discussie. Waarom blijven we vrouwelijke modellen categoriseren op basis van hun maat, terwijl mannen bijna nooit tot dit criterium worden gereduceerd? Waarom dit "label", terwijl figuren zoals die van haar juist de overgrote meerderheid van de vrouwen vertegenwoordigen?

De Frans-Servische contentcreator Militza Yovanka (@militzayovanka) lijkt zelf niet zozeer stil te staan bij dit soort labels. Op haar sociale media benadrukt ze liever een simpele boodschap, die ze al jaren als haar kenmerk op TikTok gebruikt: "Wat we vooropstellen is zelfvertrouwen." Een zin die haar filosofie perfect samenvat: mode moet zich aanpassen aan alle vrouwen, en niet andersom.

Met deze lange, zwierige blauwe rok, gedragen op Roland-Garros, illustreert Militza Yovanka een waarheid die veel stylisten al jaren benadrukken: het is nooit het kledingstuk dat het silhouet bepaalt, maar het oog dat weet hoe het te stylen. En ze bevestigt, beeld na beeld, dat zelfvertrouwen meer dan ooit het beste accessoire is.