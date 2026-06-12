Sabrina Carpenter draagt een zwart kanten bodysuit en brengt daarmee een eerbetoon aan een van Madonna's meest iconische periodes.

De Amerikaanse singer-songwriter Sabrina Carpenter maakte een opvallende verschijning in Madonna's nieuwe muziekvideo, "CONFESSIONS II - The Film". Haar look – een doorschijnend kanten bodysuit en zwarte accessoires – is een directe hommage aan het discotijdperk van de Queen of Pop.

Een kanten bodysuit met driekwartmouwen

Op beelden uit de videoclip die op sociale media circuleren, is Sabrina Carpenter te zien die danst op de dansvloer in een nauwsluitend zwart bodysuit van opengewerkt kant. Het kledingstuk, met een diepe, ronde halslijn en mouwen tot de elleboog, wordt gedragen over een zwarte bralette die subtiel doorschijnt door het opengewerkte patroon van de stof.

Een dunne, nauwsluitende zwarte riem accentueert de taille en geeft structuur aan het kledingstuk, dat vervolgens langs de benen naar beneden loopt met een hoge split, kenmerkend voor toneelbodysuits. Sabrina Carpenter voegde een paar zwarte kanten handschoenen toe die tot aan de polsen reiken – een detail dat de look stevig verankert in een historische esthetiek.

Een opvallend kapsel en bordeauxrode make-up.

Voor haar kapsel koos Sabrina Carpenter voor een bijzonder stijlvolle beachy look: haar platinablonde haar was gestyled in een volumineuze föhnlook met een gordijnpony die in het midden was gescheiden. Deze snit is direct geïnspireerd op de stijl van filmsterren uit de jaren 60 en 80 – Amerikaanse pin-ups, disco-sirenes en de nalatenschap van Brigitte Bardot. Een paar sprankelende kristallen kroonluchteroorbellen maakten de verticale lijn van de look compleet.

Op het gebied van make-up koos Sabrina Carpenter voor een diepe bordeauxrode tint op de oogleden, jukbeenderen en lippen - een monochrome keuze die het gezicht een filmische dimensie geeft.

📸| Sabrina Carpenter in Madonna's korte film "Confessions II". pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8 juni 2026

Madonna's codes uit de jaren 80 letterlijk overgenomen.

Het is juist deze grammatica die de verschijning zo bijzonder succesvol maakt. Op de foto brengt Sabrina Carpenter een eerbetoon aan de iconische periode van begin jaren 80, toen Madonna regelmatig legendarische New Yorkse nachtclubs bezocht zoals Danceteria – een club die niet meer bestaat en die Sabrina Carpenter destijds zelfs als themalied gebruikte voor een van de nummers op haar nieuwe album.

Een doorschijnend bodysuit, kanten handschoenen, een opvallende riem, een veelbetekenende glimlach: alle kenmerken zijn aanwezig. Een perfecte interpretatie van de clubesthetiek, zowel nauwkeurig in de verwijzingen als resoluut eigentijds in de stijl. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat Sabrina Carpenter zich moeiteloos door verschillende genres beweegt – inclusief de muzikale erfenis van de afgelopen decennia.

Een samenwerking die verder gaat dan de videoclip.

Dit is niet de eerste keer dat de twee zangeressen samen op het podium staan. Afgelopen lente, tijdens haar headline-optreden op Coachella, nodigde Sabrina Carpenter Madonna uit om samen een duet te zingen. En recenter gaf Madonna een verrassingsconcert op Times Square om haar muzikale comeback te promoten. Deze dynamiek laat subtiel de groeiende band tussen de twee artiesten zien – over generaties heen.

Met dit zwarte kanten bodysuit laat Sabrina Carpenter veel meer zien dan een cameo in een videoclip. Ze maakt een waar statement: dat van een artiest die weet hoe ze haar voorgangers moet eren en tegelijkertijd haar eigen visuele identiteit moet opbouwen. En die bewijst dat je volledig eigentijds kunt zijn en tegelijkertijd het verhaal kunt vertellen van degenen die de weg hebben gebaand.

