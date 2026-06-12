Actrice Ester Expósito ziet er chic uit in een romantische witte outfit.

De Spaanse actrice en model Ester Expósito beperkt zich niet alleen tot haar internationale acteercarrière. De Spaanse doorbraakster van de serie "Elite" is de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot een van de meest gevolgde figuren in de Europese mode. Het bewijs hiervan is haar nieuwste outfit in New York: een wit tweedelig ensemble met bloemenprint, dat wederom veel ophef veroorzaakte onder haar miljoenen volgers.

Een tweedelig wit pak met bloemenpatronen.

Op foto's die ze op haar Instagram-account deelde, poseert Ester Expósito op de zandstenen trappen van een herenhuis in New York. Ze draagt een wit tweedelig ensemble. Het topje, met korte en lange mouwen, laat subtiel haar buik zien – de snit doet denken aan boerenblouses uit de jaren 70, maar dan in een uitgesproken eigentijdse uitvoering. De bijpassende lange, zwierige rok is gemaakt van een licht doorschijnende stof die het licht doorlaat.

Een heerlijke verademing van zomerse lucht, waarbij de kleine blauwe bloemmotieven verspreid over de witte stof een rustiek, bijna landelijk effect creëren. Om de look compleet te maken, koos Ester Expósito voor een uiterst eenvoudig kapsel: blond haar opgestoken in een losse knot, die haar gezicht omlijst en de algehele frisheid benadrukt.

Tas en witte ballerina's

Wat accessoires betreft, koos de actrice voor twee opvallende items die de algehele look vormgeven. Ten eerste: een mini zilveren tasje, een iconisch ontwerp van het Franse modehuis, waarvan de metallic versie de afgelopen seizoenen een sterke comeback heeft gemaakt. Het is een direct herkenbaar item dat precies de juiste dosis luxe en moderniteit toevoegt om de rustieke uitstraling van de jurk in evenwicht te brengen.

Witte ballerina's verlengen het silhouet en bieden tegelijkertijd uitzonderlijk comfort. Voor haar make-up koos Ester Expósito voor een volledig minimalistische look: een stralende huid, beige lippen en natuurlijke oogmake-up. Een toonbeeld van minimalistische stijl, waarbij elk detail telt zonder het algehele effect te overheersen.

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De terugkeer van de romantische esthetiek

Los van de individuele look, maakt deze stijl deel uit van een bredere trend die duidelijk te zien was op de catwalks van de lente/zomer 2026. "Romanticore", oftewel de romantische esthetiek, maakt een grote comeback in de zomergarderobe: lichte stoffen, subtiel borduurwerk, delicate bloemenpatronen en een beige-witte kleurenpalette. Dit is een duidelijke breuk met het strikte minimalisme van voorgaande seizoenen en biedt een zachtere, meer contemplatieve kijk op zomermode.

Met deze serie foto's uit New York laat Ester Expósito opnieuw haar scherpe gevoel voor stijl zien. En ze bevestigt dat ze tot de meest verfijnde figuren van haar generatie behoort als het gaat om ingetogen elegantie. Een look die deze zomer ongetwijfeld veel lezers zal inspireren.