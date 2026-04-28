Deze leren jurk, gedragen door actrice Kerry Washington, verbergt een onverwacht detail.

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Kerry Washington droeg een van haar meest opvallende outfits tijdens het FYC-evenement van Apple TV voor haar serie "Imperfect Women" op 25 april 2026 in Californië. De bloemenprint trok zeker de aandacht.

Witte bloemen die leken te zweven

Kerry Washington koos een lange jurk uit de herfst/wintercollectie 2026 van Erdem, gemaakt van gestructureerd, geplooid zwart leer. Het contrast tussen het leer en de witte bloemenapplicaties trok meteen de aandacht. Deze driedimensionale elementen, die ogenschijnlijk losstaan van de jurk, voegden een romantische en bijna surrealistische dimensie toe aan een materiaal dat doorgaans met een stoere uitstraling wordt geassocieerd. Een grove zwarte choker, eveneens versierd met een witte bloem aan de zijkant, maakte de outfit compleet – waarmee het motief van de jurk werd doorgetrokken naar de accessoires.

Om te voorkomen dat de algehele look te overweldigend zou worden, koos Kerry Washington voor roze make-up met smokey eyes en haar haar strak naar achteren in een lage knot. Een perfecte balans tussen verfijning en intensiteit, geheel in lijn met de kenmerkende stijl van de actrice op de rode loper.

"Imperfect Women", de serie die haar de hele lente bezighoudt.

"Imperfect Women" volgt de nasleep van de moord op een rijke vrouw en de duistere geheimen die haar vrienden over haar leven ontdekken. De serie heeft in de hoofdrollen de Amerikaanse actrice Kerry Washington, de Amerikaanse actrice Kate Mara, de Brits-Amerikaanse actrice Elisabeth Moss en de Zweeds-Amerikaanse acteur Joel Kinnaman. Kerry Washington speelt Eleanor, een moreel dubbelzinnig personage – en ze heeft er duidelijk voor gekozen om deze complexiteit ook door te trekken naar haar kledingkeuze voor promotionele evenementen.

Een actrice die van elke promotie een mode-moment maakt.

Sinds de start van de promotiecampagne voor de serie "Imperfect Women" heeft Kerry Washington een reeks opvallende looks laten zien: eerst een kanten silhouet van Zuhair Murad, opgebouwd rond een boudoir-geïnspireerd korset en wijde broekspijpen, volledig van zwart kant, en nu deze jurk van Erdem met bungelende bloemen. Twee verschillende werelden, maar één meesterlijk contrast.

Met deze verschijning bevestigt Kerry Washington eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl en haar vermogen om van elke promotionele gelegenheid een modehoogtepunt te maken. Eén ding is zeker: de "Imperfect Women"-tour zal ons blijven inspireren.