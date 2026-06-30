Dua Lipa deelt de mooiste momenten van haar huwelijksreis in Italië.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa geniet met volle teugen van haar huwelijk. Slechts enkele weken na haar huwelijk met acteur Callum Turner deelde ze een reeks huwelijksreisfoto's op Instagram, genomen onder de Italiaanse zon. Tussen de idyllische omgeving, intieme momenten en stralend geluk gaf ze haar volgers een inkijkje in deze betoverende periode.

Een idyllische huwelijksreis in Italië

Dua Lipa heeft zich in een idyllische omgeving genesteld. Ze geniet van een zonnig verblijf aan de Toscaanse kust, die ze zelf omschreef als een waar "paradijs op aarde". Op haar foto's straalt ze, ontspannen en genietend van het landschap, de zon en de relaxte Italiaanse levensstijl. Een romantische vakantie, perfect passend bij de gelegenheid die ze viert.

Momenten van medeplichtigheid met haar echtgenoot

Los van de setting, stralen deze foto's liefde en verbondenheid uit. Op een aantal spontane foto's poseert Dua Lipa samen met haar man, Callum Turner, in tedere momenten. Op een van de selfies straalt het stel van geluk, terwijl de zangeres trots haar nieuwe trouwring toont, die perfect past bij haar verlovingsring. Deze beelden, doordrenkt van tederheid, getuigen van de vreugde van het pasgetrouwde stel.

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Een bruiloft gevierd op Sicilië.

Deze huwelijksreis volgt op een veelbesproken bruiloft. Dua Lipa en Callum Turner gaven elkaar het jawoord tijdens een driedaags feest op Sicilië. Een gebeurtenis die past bij de bekendheid van het paar en een nieuw hoofdstuk in hun relatie markeert. Een zichtbaar dolgelukkige Dua Lipa heeft haar geluk sinds de bruiloft niet onder stoel of banken gestoken.

Met deze foto's van haar Italiaanse huwelijksreis trakteert Dua Lipa haar volgers op een zonnige en romantische ode. Te midden van het dromerige landschap, de hechte band met haar man en de vreugde van het pasgetrouwd zijn, geniet ze volop van dit unieke moment. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hier erg blij mee zijn en haar zo stralend zien.