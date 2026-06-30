Op Wimbledon zorgde tennisster Naomi Osaka voor opschudding met een spectaculaire outfit.

De Japanse tennisster Naomi Osaka zorgde voor een sensatie toen ze de baan opkwam, gekleed in een witte, op een kimono geïnspireerde outfit. Haar verschijning, die zowel chic als betekenisvol was, werd met gejuich van het publiek ontvangen.

Een jurk geïnspireerd op een kimono

Voor haar optreden op het gras van Londen koos Naomi Osaka voor een lange, zwierige jurk, geïnspireerd op traditionele Japanse ceremoniële kleding. De jurk, geborduurd met kraanvogels en kersenbloesems, werd ontworpen in samenwerking met de in Tokio gevestigde ontwerpster Hana Yagi. Yagi combineerde de jurk met een traditioneel haarornament, de kanzashi. Een opvallend detail: de volledig witte jurk voldeed nauwgezet aan de befaamde dresscode van het toernooi. De jurk, vervaardigd uit zeven verschillende textielsoorten, was onder andere een hergebruik van vintage kimono's en een traditionele trouwjurk.

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Een eerbetoon aan zijn roots

Naast de esthetische aantrekkingskracht had deze outfit ook een sterke symbolische betekenis. Naomi Osaka legde uit dat Wimbledons toewijding aan traditie haar had aangezet tot reflectie over haar eigen culturele erfgoed. "Ik denk aan het meest iconische silhouet dat er is, en voor mij is dat de kimono," vertelde ze. Ze noemde ook een onverwachte inspiratiebron: het personage gespeeld door Lucy Liu in de film "Kill Bill", die een witte kimono droeg. Voor haar was het een manier om Japan te eren.

Mode als uitdrukkingsmiddel

Voor Naomi Osaka is elke entree op de baan een kans om een verhaal te vertellen. Vóór haar wedstrijd trok ze zelfs haar lange jurk uit om een witte sportoutfit te onthullen, versierd met reliëfbloemen. Deze outfit was binnen enkele uren uitverkocht. Naomi Osaka staat bekend om haar gevoel voor stijl en bevestigt hiermee eens te meer haar voorliefde voor spectaculaire verschijningen. De kampioene levert niet alleen sportieve prestaties, maar transformeert elke entree tot een waar mode-moment, dat door haar fans over de hele wereld nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

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Met deze op een kimono geïnspireerde outfit maakte Naomi Osaka vanaf de eerste dag van Wimbledon een verbluffende indruk. Ze bewees eens te meer dat ze sport en stijl perfect kan combineren. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hier erg blij mee waren en reikhalzend uitkijken naar haar volgende optreden.