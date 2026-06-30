Op Wimbledon zorgde tennisster Naomi Osaka voor opschudding met een spectaculaire outfit.

Julia P.
@naomiosaka / Instagram

De Japanse tennisster Naomi Osaka zorgde voor een sensatie toen ze de baan opkwam, gekleed in een witte, op een kimono geïnspireerde outfit. Haar verschijning, die zowel chic als betekenisvol was, werd met gejuich van het publiek ontvangen.

Een jurk geïnspireerd op een kimono

Voor haar optreden op het gras van Londen koos Naomi Osaka voor een lange, zwierige jurk, geïnspireerd op traditionele Japanse ceremoniële kleding. De jurk, geborduurd met kraanvogels en kersenbloesems, werd ontworpen in samenwerking met de in Tokio gevestigde ontwerpster Hana Yagi. Yagi combineerde de jurk met een traditioneel haarornament, de kanzashi. Een opvallend detail: de volledig witte jurk voldeed nauwgezet aan de befaamde dresscode van het toernooi. De jurk, vervaardigd uit zeven verschillende textielsoorten, was onder andere een hergebruik van vintage kimono's en een traditionele trouwjurk.

Een eerbetoon aan zijn roots

Naast de esthetische aantrekkingskracht had deze outfit ook een sterke symbolische betekenis. Naomi Osaka legde uit dat Wimbledons toewijding aan traditie haar had aangezet tot reflectie over haar eigen culturele erfgoed. "Ik denk aan het meest iconische silhouet dat er is, en voor mij is dat de kimono," vertelde ze. Ze noemde ook een onverwachte inspiratiebron: het personage gespeeld door Lucy Liu in de film "Kill Bill", die een witte kimono droeg. Voor haar was het een manier om Japan te eren.

Mode als uitdrukkingsmiddel

Voor Naomi Osaka is elke entree op de baan een kans om een verhaal te vertellen. Vóór haar wedstrijd trok ze zelfs haar lange jurk uit om een witte sportoutfit te onthullen, versierd met reliëfbloemen. Deze outfit was binnen enkele uren uitverkocht. Naomi Osaka staat bekend om haar gevoel voor stijl en bevestigt hiermee eens te meer haar voorliefde voor spectaculaire verschijningen. De kampioene levert niet alleen sportieve prestaties, maar transformeert elke entree tot een waar mode-moment, dat door haar fans over de hele wereld nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Met deze op een kimono geïnspireerde outfit maakte Naomi Osaka vanaf de eerste dag van Wimbledon een verbluffende indruk. Ze bewees eens te meer dat ze sport en stijl perfect kan combineren. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hier erg blij mee waren en reikhalzend uitkijken naar haar volgende optreden.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
Dua Lipa deelt de mooiste momenten van haar huwelijksreis in Italië.
Article suivant
Hannah Waddingham, 51, zorgde voor opschudding in een fluwelen jurk tijdens een zeldzame publieke verschijning.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Camila Mendes viert haar 32e verjaardag met een zomerse outfit.

De Amerikaanse actrice en producente Camila Mendes vierde haar verjaardag in de zon. Ter gelegenheid van haar 32e...

Hannah Waddingham, 51, zorgde voor opschudding in een fluwelen jurk tijdens een zeldzame publieke verschijning.

De Britse actrice en zangeres Hannah Waddingham zorgde onlangs voor opschudding in Londen in een fluwelen jurk, vergezeld...

Dua Lipa deelt de mooiste momenten van haar huwelijksreis in Italië.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa geniet met volle teugen van haar huwelijk. Slechts enkele weken na haar huwelijk...

Doja Cat trekt alle aandacht met haar nieuwste look in een korset.

De Amerikaanse rapper Doja Cat deelde een nieuwe foto op sociale media, waarop ze een lavendelkleurige outfit met...

Zangeres Tate McRae, gekleed in strandkleding, omarmt de trendy print van dit seizoen.

De Canadese singer-songwriter Tate McRae deelde een zonnige foto op Instagram, genomen aan het water, in een strandoutfit...

Op 68-jarige leeftijd keert Sharon Stone terug naar de voorste rijen van de Parijse Fashion Week.

De Amerikaanse actrice Sharon Stone maakte een opmerkelijke comeback op de catwalk, meer dan dertig jaar na haar...