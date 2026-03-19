Zendaya accentueert haar figuur in een minimalistische jurk op de rode loper.

In een minimalistische witte jurk accentueerde de Amerikaanse actrice en producente Zendaya haar figuur tijdens de première van de film "The Drama" in Los Angeles, waarmee ze op briljante wijze een cultklassieker uit 2015 hergebruikte.

Een meesterlijke terugkeer naar de archieven.

Op 17 maart 2026 liep Zendaya over de catwalk in het DGA Theater Complex in de ivoorkleurige zijden jurk die ze eerder had gedragen tijdens haar debuut bij de Oscars in 2015. Deze keuze voor een "iets ouds" maakte deel uit van een persreis met een huwelijksthema – een knipoog naar haar film. De jurk, met zijn aansluitende lijfje en zwierige chiffonmouwen die een sluierachtige sleep vormden, omhelsde haar figuur met een zeldzame, architectonische puurheid.

De kunst van stijlvol recyclen

Samen met haar stylist Law Roach blinkt Zendaya uit in het hergebruiken van kledingstukken: deze Vivienne Westwood-jurk, die ze elf jaar geleden droeg met lang haar, is nu terug met een verfijnde pixie-bob. Alleen diamanten oorbellen in kroonluchterstijl en een trouwring (vergelijkbaar met een trouwring) maken deze minimalistische look compleet. Het smetteloos witte ensemble zorgde voor veel ophef op sociale media: "Echte koninginnen hergebruiken hun archief!"

Een samenhangend "bruids"concept

Haar promotietour voor "The Drama" speelt in op de huwelijkskaart: bij elk optreden wordt "iets ouds, iets nieuws, iets geleends, iets blauws" verteld, waarbij mode, filmplot en sentimentele roddels worden vermengd.

Robert Pattinson en Suki Waterhouse in perfecte harmonie.

Zendaya's tegenspeler in deze duistere romantische komedie, de Britse acteur, model en muzikant Robert Pattinson, schitterde naast de Britse singer-songwriter, actrice en model Suki Waterhouse en haar patchwork-outfit van Harris Reed. Dit stijlvolle kwartet toverde de avond om tot een conceptuele modeshow en bevestigde Zendaya's status als de koningin van de elegante rode loper.

Kortom, Zendaya tilt upcycling naar een hoger niveau met deze minimalistische creatie van Vivienne Westwood, waarmee ze bewijst dat een silhouet met een rijke modehistorie meer waard is dan welke nieuwe aankoop dan ook. Een iconisch moment dat persoonlijke achtergrond, filmische verhalen en huwelijksgeruchten op ongeëvenaarde wijze combineert.