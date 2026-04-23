Emily Blunt zorgt voor opschudding in een kort jurkje met een "gedurfd" detail.

Fabienne Ba.
Screen Emily Blunt dans le film « Le diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Tijdens de Londense première van "The Devil Wears Prada 2" was de Brits-Amerikaanse actrice Emily Blunt de meest opvallende verschijning dankzij een korte outfit die klassieke chic op een nieuwe manier interpreteerde. Samen met verschillende castleden, waaronder de Amerikaanse actrices Meryl Streep en Anne Hathaway, toonde Blunt een look die zowel minimalistisch als verfijnd was.

Een kort jurkje, verfraaid met een doorschijnend detail.

Voor deze gelegenheid droeg Emily Blunt een korte, getailleerde zwarte jurk met contrasterende stoffen. Het meest besproken detail waren de transparante panelen (met stippen). De outfit combineerde een elegante en ingetogen basis met elementen van tule en kant, waardoor een balans ontstond tussen klassiek en modern.

De jurk werd gecombineerd met een doorschijnende panty en zwarte pumps, wat de strakke uitstraling versterkte. Deze look past in een actuele trend die speelt met het contrast tussen eenvoud en opvallende details.

Een receptie die veel discussie op sociale media teweegbracht.

De verschijning van de actrice ging al snel viraal op sociale media, waar veel gebruikers haar stijl prezen. De combinatie van ingetogen elegantie en transparante stof werd breed besproken en versterkte de visuele impact van haar outfit. Emily Blunt bevestigt hiermee haar vermogen om te schakelen tussen klassieke elegantie en weloverwogen mode-uitdagingen.

Met deze jurk op de Londense première van "The Devil Wears Prada 2" maakte Emily Blunt een opvallende verschijning die perfect de evolutie van de rode loperstijl illustreert. Door ingetogen elegantie te combineren met een vleugje transparantie, creëerde ze een moderne, verfijnde en uitgesproken eigentijdse look.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
De onverwachte look van Demi Lovato, met een bikinitopje onder een T-shirt, is intrigerend.
Alabama Barker pronkt met haar rondingen in een korset, wat tot veel reacties leidt.

