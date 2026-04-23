Emily Blunt zorgt voor opschudding in een kort jurkje met een "gedurfd" detail.

Tijdens de Londense première van "The Devil Wears Prada 2" was de Brits-Amerikaanse actrice Emily Blunt de meest opvallende verschijning dankzij een korte outfit die klassieke chic op een nieuwe manier interpreteerde. Samen met verschillende castleden, waaronder de Amerikaanse actrices Meryl Streep en Anne Hathaway, toonde Blunt een look die zowel minimalistisch als verfijnd was.

Een kort jurkje, verfraaid met een doorschijnend detail.

Voor deze gelegenheid droeg Emily Blunt een korte, getailleerde zwarte jurk met contrasterende stoffen. Het meest besproken detail waren de transparante panelen (met stippen). De outfit combineerde een elegante en ingetogen basis met elementen van tule en kant, waardoor een balans ontstond tussen klassiek en modern.

De jurk werd gecombineerd met een doorschijnende panty en zwarte pumps, wat de strakke uitstraling versterkte. Deze look past in een actuele trend die speelt met het contrast tussen eenvoud en opvallende details.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Just Jared (@justjared)

Een receptie die veel discussie op sociale media teweegbracht.

De verschijning van de actrice ging al snel viraal op sociale media, waar veel gebruikers haar stijl prezen. De combinatie van ingetogen elegantie en transparante stof werd breed besproken en versterkte de visuele impact van haar outfit. Emily Blunt bevestigt hiermee haar vermogen om te schakelen tussen klassieke elegantie en weloverwogen mode-uitdagingen.

Met deze jurk op de Londense première van "The Devil Wears Prada 2" maakte Emily Blunt een opvallende verschijning die perfect de evolutie van de rode loperstijl illustreert. Door ingetogen elegantie te combineren met een vleugje transparantie, creëerde ze een moderne, verfijnde en uitgesproken eigentijdse look.