Alabama Barker pronkt met haar rondingen in een korset, wat tot veel reacties leidt.

De muzikante Alabama Barker, dochter van Travis Barker en Shanna Moakler, deelde onlangs een veelbesproken foto op haar sociale media, waarop een outfit te zien is met een zwart korset als centraal element. Deze outfit, die kant combineert met een gestructureerd silhouet, past perfect in een esthetiek die alom populair is in de huidige mode, waarbij de grenzen tussen lingerie en uitgaanskleding steeds vager worden.

Een zwart korset, ergens tussen transparantie en structuur in.

Het belangrijkste onderdeel is een nauwsluitend zwart korset met zichtbare baleinen en panelen. Deze constructie benadrukt het silhouet van Alabama Barker en speelt met het contrast tussen ondersteuning en een ogenschijnlijk lichte uitstraling. Dit type korset, vaak geïnspireerd op kant, wordt hier hergebruikt voor een avondlook en weerspiegelt een specifieke stijl.

Om deze look compleet te maken, combineert Alabama Barker haar korset met een zwarte panty en kniehoge laarzen, wat de donkere, ietwat grunge-achtige uitstraling versterkt. Deze stijlkeuze accentueert het algehele visuele effect.

Sterke reacties op sociale media.

De post van Alabama Barker ging snel online rond en lokte talloze reacties uit. Sommige internetgebruikers prezen de look als "gedurfd en trendy", terwijl anderen meer commentaar gaven op het "zeer onthullende karakter van de outfit".

Zoals zo vaak het geval is bij dit soort silhouetten, blijft de grens tussen bewondering voor de stijl en discussie over stijl helaas erg dun. Ter herinnering: het lichaam en het uiterlijk van vrouwen zouden geen onderwerp van discussie moeten zijn. Iedereen kleedt zich zoals hij of zij wil, zonder dat dit een oordeel over hun uiterlijk rechtvaardigt.

Met dit zwarte korset omarmt Alabama Barker een eigentijdse modestijl. Deze verschijning illustreert eens te meer de invloed van sociale media op de huidige trends.