Katy Perry kiest voor een retro-look, geïnspireerd op haar beginjaren, met een topje met ruches.

Anaëlle G.
@katyperry / Instagram

De Amerikaanse singer-songwriter Katy Perry is nooit bang geweest om risico's te nemen op het podium. Tijdens haar optreden op het O Son Do Camiño festival in Spanje koos ze voor een retro en kleurrijke look, rechtstreeks geïnspireerd op haar beginjaren. Een modekeuze die perfect bij haar stijl paste en haar fans in vervoering bracht.

Een korsettop met ruches

Voor dit concert droeg Katy Perry een top met ruches en een verfijnde snit. De top, die met één bandje omhoog werd gehouden, had een korsetachtige structuur die een gebeeldhouwd silhouet creëerde, terwijl delicate ruches de halslijn verzachtten. Een opvallend kledingstuk, perfect passend bij de theatrale stijl van de podiumoutfits van de zangeres.

Een rok met blauwe stippen en hartjes.

Om de top compleet te maken, koos Katy Perry voor een bijpassend minirokje met stippen en kleine blauwe hartjes. Een speels en vrolijk patroon dat de algehele pop- en vrolijke uitstraling versterkte. Stippen zijn namelijk weer helemaal terug in de zomermode. Dit gelaagde rokje met veel details maakte de uitgesproken retro-look perfect af.

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Een verwijzing naar zijn beginjaren.

Deze outfitkeuze was geen toeval. Katy Perry onthulde op Instagram dat ze tijdens haar "OOO"-tournee elke avond outfits zal dragen die geïnspireerd zijn op haar beginjaren, met name haar "Warped Tour" en "Hello Katy Tour"-periode. Het is een manier om een eerbetoon te brengen aan haar beginjaren eind jaren 2000, toen ze naam maakte met haar kleurrijke en eigenzinnige stijl. Voor haar volgers is het een kans om de levendige pop-esthetiek die haar beroemd maakte, opnieuw te ontdekken.

Een kunstenares die trouw is aan haar wereld.

Naast deze look bevestigt Katy Perry haar voorliefde voor theatraliteit. Sinds haar wereldwijde hits als "Roar" en "Teenage Dream" heeft ze mode altijd een centrale rol laten spelen in haar optredens, waarbij ze een veelheid aan gewaagde outfits en opvallende visuele concepten presenteerde. Deze terugkeer naar haar stijlwortels past dan ook perfect bij een carrière die gekenmerkt wordt door lef.

Met deze top met ruches en rok met stippen maakt Katy Perry een retro maar charmante verschijning. Geïnspireerd door haar vroege werk, herinnert ze ons aan haar roots, terwijl ze trouw blijft aan haar flamboyante stijl. Het zal haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar transformaties, ongetwijfeld zeker bevallen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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