"Een femme fatale": Hailey Bieber kiest voor het chicste kapsel van dit moment.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber deelde een reeks foto's op Instagram waarop ze een trendy nieuw kapsel showt: de "lange bob". Gecombineerd met een felgroene top, wist deze chique coupe haar volgers te betoveren, van wie velen haar "femme fatale"-look prezen.

De "lange bob", het trendy kapsel van dit moment.

De kern van deze look is een populaire snit: de "lange bob", een lange bob die meestal tot op de schouders valt. Chique, veelzijdig en makkelijk te dragen, is het uitgegroeid tot een van de meest modieuze kapsels van dit moment. Hailey Bieber, die het al een tijdje draagt, is hier het perfecte voorbeeld. Strak en chic, haar bob voegt een vleugje tijdloze elegantie toe aan haar algehele look.

Een bijpassende felgroene top

Wat haar outfit betreft, koos Hailey Bieber voor een opvallend groene top. In het onderschrift van haar bericht voegde ze een groen hartje en een kikker-emoji toe, een verwijzing naar de kleur van haar top. Haar make-up was naturel gehouden: subtiel aangezette ogen, blush en nude roze lippen, waarmee ze deze stralende look compleet maakte.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fans overtuigd

Het is geen verrassing dat deze post een golf van bewondering teweegbracht. In de reacties overlaadden internetgebruikers haar met complimenten. "Magnifiek", "Een femme fatale", "Ze is iconisch", "Hoe kan dit nou echt zijn?" waren slechts enkele van de vele berichten. Al deze reacties bevestigen het enthousiasme dat elk van haar verschijningen opwekt.

Met haar lange bobkapsel en felgroene top maakt Hailey Bieber een chique en zelfverzekerde indruk. Door een van de meest trendy kapsels van dit moment te omarmen, bevestigt ze haar status als mode- en beauty-icoon. Het zal haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar nieuwe looks, ongetwijfeld in vervoering brengen.