Paris Hilton presenteert zich in een typisch Amerikaanse look op de tribune van het WK.

Zoals we van haar gewend zijn, maakte Paris Hilton ook tijdens het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ een statement. De Amerikaanse zakenvrouw was aanwezig op de tribune om Team USA aan te moedigen en koos voor een uitgesproken patriottische look, die internetgebruikers zeker niet onberoerd liet – met als gevolg dat de meningen in de reacties verdeeld raakten.

Een 100% Amerikaanse look

Voor de gelegenheid koos Paris Hilton voor de nationale kleuren, van rood tot wit tot blauw. Ze droeg het rood-wit gestreepte shirt van het Amerikaanse nationale team, gecombineerd met een flared jeans met sterren, blauwe leren vingerloze handschoenen en een blauwe zonnebril met dik montuur. Haar lange, golvende blonde haar maakte de look compleet. Het was Paris Hiltons manier om haar gebruikelijke stijl te combineren met de feestelijke en patriottische sfeer van het evenement.

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Gemengde reacties

De meningen in de reacties waren verdeeld: sommige internetgebruikers prezen "een gedurfde, leuke en perfect bij het thema passende outfit", terwijl anderen de hele look "een beetje theatraal" vonden. Sommigen trokken zelfs haar "echte interesse in voetbal" in twijfel. Het is belangrijk om te onthouden dat iemands uiterlijk of lichaam nooit gebruikt mag worden om zijn of haar legitimiteit op welk gebied dan ook te beoordelen.

Hoewel dit voor iedereen geldt, worden vrouwen in de voetbalwereld nog steeds te vaak geconfronteerd met hardnekkige stereotypen. Passie voor de sport, supporter zijn of er verstand van hebben, heeft niets met geslacht te maken: vrouwen kunnen net zo enthousiast en met dezelfde kennis van voetbal genieten als mannen. Het is tijd om de clichés dat ze er alleen maar zijn "om er mooi uit te zien" of niets van de sport afweten, achter ons te laten.

Tussen uitgesproken patriottisme en spectaculaire stijl maakte Paris Hilton een opvallende verschijning op het FIFA Wereldkampioenschap 2026™. Naast haar stijl was ze er om het nationale team te steunen en woonde ze de openingswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay bij, die werd gespeeld in het stadion van Los Angeles en die de Amerikanen overtuigend wonnen (4-1).