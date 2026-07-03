Zangeres Tyla trekt alle aandacht met een opvallende zwarte outfit op de rode loper.

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla maakte indruk op de rode loper van de BET Awards 2026 in een sculpturaal zwart ensemble. Deze op maat gemaakte creatie, ergens tussen haute couture en gewaagd, trok meteen ieders aandacht.

Een gestructureerd zwart ensemble

Het pronkstuk van deze look was een opvallend kledingstuk: een korsettop met een zorgvuldig ontworpen structuur. Het ontwerp bestond uit delicate bloemenkant, gelaagd over een gestructureerde basis, wat een strak, grafisch silhouet creëerde. Een opvallende zwarte rand accentueerde de lijnen van het kledingstuk, terwijl een verfijnde halslijn een uitgesproken modieuze touch toevoegde. Tyla combineerde deze top met een zwarte short en bijpassende panty voor een gedurfde, monochrome outfit.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om haar outfit compleet te maken, koos Tyla voor pumps met open neus en een glinsterend effect; de spiraalvorm zorgde voor een welkome sprankeling. Qua sieraden hield ze het simpel en liet ze haar gebruikelijke gelaagde stijl achterwege ten gunste van opvallende oorbellen en een paar kleurrijke ringen. Een weloverwogen aanpak waardoor het pronkstuk van haar look alle aandacht kreeg.

Een natuurlijke schoonheidsbehandeling

Op het gebied van beauty koos Tyla voor eenvoud. Natuurlijke make-up vormde een mooi contrast met de opvallende outfit, terwijl haar haar, gestyled in een volumineuze föhnlook met een zijscheiding, beweging en textuur toevoegde. Een moeiteloos chique, retro-geïnspireerde look die de outfit elegant completeerde. Toen haar bij aankomst naar haar gevoel werd gevraagd, vertelde de zangeres gekscherend dat ze zich ontzettend zelfverzekerd voelde.

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Een geheel eigen, kenmerkende stijl.

Naast deze look bevestigt Tyla haar status als mode-icoon. Bekend om haar gevoel voor stijl, heeft ze een kenmerkende look ontwikkeld, waarbij ze minirokken en korte kapsels verkiest boven de dramatische lange jurken die doorgaans bij formele gelegenheden worden gedragen. Deze speelse en zelfverzekerde aanpak maakt haar tot een van de nieuwe mode-iconen van haar generatie.

Met deze sculpturale zwarte outfit maakte Tyla een van de meest opvallende verschijningen tijdens de BET Awards van 2026. Door een verfijnde structuur, lef en natuurlijke make-up te combineren, bewees ze eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl. Het is geen wonder dat haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar nieuwe looks, hier erg blij mee waren.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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