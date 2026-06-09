Op 51-jarige leeftijd maakte Hannah Waddingham een verbluffende verschijning in een zwarte jurk.

De Britse actrice en zangeres Hannah Waddingham laat met haar kenmerkende stijl meer dan ooit van zich horen. Ze verscheen op de rode loper in Londen in een spectaculaire zwarte jurk – een mix van Europese haute couture en de rode loper van Hollywood uit de jaren 50.

Een jurk met een uitstraling die doet denken aan het oude Hollywood.

Voor de ceremonie in het Chancery Rosewood Hotel koos de actrice uit Ted Lasso voor een creatie van Sophie Couture, een jong modehuis dat ze bijzonder bewondert. Het was een op maat gemaakt stuk dat ze twee jaar eerder al had gedragen tijdens de Primetime Creative Arts Emmy Awards van 2024 – een milieubewuste keuze die aansluit bij de 'hergebruik'-beweging die tegenwoordig zo populair is in de modewereld.

Het resultaat is een waar eerbetoon aan de elegantie van een ander tijdperk. Zeemeerminsilhouet, zorgvuldig getailleerde taille, discrete sleep die tot op de grond reikt: alle codes van de rode loper van weleer zijn aanwezig, maar opnieuw geïnterpreteerd met een moderniteit die perfect bij haar silhouet past.

Diep uitgesneden halterhals en duizelingwekkende split.

Twee details maken deze jurk echt bijzonder. Ten eerste, een snit die het hele silhouet verticaal structureert, van hals tot heupen, wat een vleugje lef toevoegt zonder aan elegantie in te boeten. Ten tweede, een hoge split aan de voorkant, die de lengte van de rok doorbreekt en het geheel een uitgesproken eigentijdse uitstraling geeft. Deze onderbreking is perfect uitgevoerd: zonder deze split zou de jurk een puur retro-uitstraling hebben gehad; mét de split blijft hij onmiskenbaar modern.

Een materiaal met een "vloeibaar effect".

Wat de stof betreft, is de keuze allesbehalve willekeurig. Hannah Waddingham en Sophie Couture kozen voor een zware satijnstof met een glanzende, bijna vloeiende afwerking die bij elke beweging het licht vangt. Dit materiaal vormt het lichaam zonder het te belemmeren, waardoor de hele jurk op de foto's een bijna filmische kwaliteit krijgt. Aan haar voeten maakte de actrice haar look compleet met een paar zwarte sandalen met dunne bandjes en hoge hakken, die de verticale lijnen van haar silhouet elegant verlengen zonder de aandacht ervan af te leiden.

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Op het gebied van accessoires en schoonheid schuilt de genialiteit in subtiliteit.

Om de algehele look niet te overdrijven, koos Hannah Waddingham voor een paar subtiele maar zorgvuldig gekozen details. In haar oren droeg ze hangende oorbellen van Anabela Chan, een Britse ontwerpster die bekendstaat om haar sieraden geïnspireerd op de natuur. Om haar pols droeg ze een nauwsluitende armband van edelstenen en een paar zilveren ringen sierden haar vingers.

Op het gebied van schoonheid hield Hannah Waddingham het simpel. Een korte, platinablonde bob die naar achteren was gekamd, een stralende huid en een schitterende make-up. Een lachend gezicht, sprankelende ogen en die ontspannen, schouderloze houding die ze nu als haar handelsmerk beschouwt: minder terughoudendheid, meer zelfvertrouwen.

Met deze verschijning voor Sophie Couture bevestigt Hannah Waddingham dat ze een van de meest veelbelovende sterren is op de Britse rode loper. Ze brengt een ode aan het oude Hollywood, met zijn verfijnde esthetiek en glinsterende stoffen, en laat daarmee op overtuigende wijze tijdloze elegantie zien.