Deze actrice, die vanaf het moment van haar debuut al bekritiseerd werd, lokt reacties uit bij fans van een populaire serie.

Netflix heeft onlangs een reboot aangekondigd van de populaire Thaise serie "Girl From Nowhere", die nu "Girl From Nowhere: The Reset" heet. De Thais-Britse actrice Rebecca Armstrong ("Becky") kruipt opnieuw in de huid van Nanno, een onsterfelijke, wraakzuchtige entiteit die de gedaante aanneemt van een middelbare scholier. Dit is een keerpunt, aangezien het personage voorheen onlosmakelijk verbonden was met actrice Chicha Amatayakul ("Kitty"), die in de eerste twee seizoenen de hoofdrol speelde.

Een nieuwe Nanno staat nu al onder druk.

In plaats van een traditioneel derde seizoen presenteert het project zich als een reboot in een nieuw universum, waarin Nanno terugkeert met geheugenverlies en zonder directe connectie met de gebeurtenissen van de eerste twee seizoenen, wat een frisse interpretatie van het personage mogelijk maakt. Deze creatieve vrijheid is echter niet genoeg gebleken om de fans tevreden te stellen, die nog steeds erg gehecht zijn aan de originele versie.

Een acteerprestatie die zelfs vóór de serie al als "tenenkrommend" werd beschouwd.

De controverse laaide op nadat Vogue Thailand op 14 januari een video publiceerde met de titel "One Day With Becky", waarin actrice Rebecca Armstrong een dag voor de camera doorbrengt en herhaaldelijk de rol van Nanno vertolkt. Ze verandert haar gebaren, blik en stemgeluid om de "psychopathische en verontrustende" kant van het personage weer te geven.

Hoewel de reacties onder de video op YouTube over het algemeen positief zijn, vonden sommige gebruikers op X (voorheen Twitter) haar acteerwerk "tenenkrommend", met name haar gezichtsuitdrukkingen en haar vermogen om een ​​echt onheilspellende sfeer te creëren. Sommigen gingen zelfs zo ver om het een "achteruitgang" te noemen in vergelijking met actrice Chicha Amatayakul, die in de eerste twee seizoenen speelde, of vroegen zich af welke "connecties" ze had gehad om zo'n prominente rol te bemachtigen.

Tussen de steun van de fans en een klimaat van angst.

Het debat is des te feller omdat Becky Armstrong afkomstig is uit een zeer gestructureerde en door fans gedreven wereld: die van GL-series (Girls' Love), zoals "Gap", die haar een extreem toegewijde fanbase hebben bezorgd. Thaise internetgebruikers beweren dat "de meeste Thai" haar acteerwerk niet waarderen, maar dit niet openlijk durven te zeggen uit angst voor agressieve reacties van sommige GL-fans.

Anderen daarentegen roepen op tot kalmte en geduld en herinneren kijkers eraan dat de serie nog niet is uitgezonden en dat het voorbarig is om de prestaties te beoordelen op basis van slechts een paar minuten promotiemateriaal. Sommigen wijzen er ook op dat het concept van "The Reset"—een nieuw universum, een nieuwe Nanno—een andere interpretatie van het personage rechtvaardigt, in plaats van een simpele imitatie van Kitty's versie.

Een zware erfenis voor Becky Armstrong om te dragen.

Het internationale succes van "Girl From Nowhere", met name na de wereldwijde release op Netflix in 2021, was grotendeels te danken aan de huiveringwekkende vertolking van Kitty Chicha, die haar tot het iconische gezicht van Nanno maakte. Veel fans geloven dat het juist deze ambigue, tegelijkertijd kinderlijke en angstaanjagende vertolking was die de serie tot een fenomeen maakte en dat elke poging om de rol opnieuw te casten vandaag de dag bijzonder riskant is.

In deze context moet Becky Armstrong zich niet alleen bewijzen als actrice, maar ook de constante vergelijkingen met haar voorgangster het hoofd bieden, zelfs nog voordat de eerste aflevering beschikbaar is. De release van "Girl From Nowhere: The Reset", gepland voor 7 maart 2026, zal uitwijzen of deze storm van kritiek slechts voorbarige hype was... of een teken van een meer blijvende weerstand tegen verandering.