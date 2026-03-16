Wie is Jessie Buckley, de Ierse actrice die onlangs furore maakte bij de Oscars van 2026?

De Ierse actrice Jessie Buckley ontpopte zich tot een van de grootste namen tijdens de Academy Awards van 2026. Ze won de Oscar voor Beste Actrice voor haar rol in "Hamnet" en werd daarmee de eerste Ierse vrouw die deze prijs in deze categorie in de wacht sleepte. De actrice, die slechts enkele jaren geleden nog relatief onbekend was bij het grote publiek, heeft geleidelijk aan een opmerkelijke carrière opgebouwd in onafhankelijke films, televisieseries en theaterproducties.

Een actrice die beroemd werd via het toneel en de televisie.

Jessie Buckley werd geboren in december 1989 in Killarney, County Kerry, Ierland. Als actrice en zangeres verwierf ze op jonge leeftijd bekendheid na haar deelname aan de Britse talentenjacht "I'd Do Anything" in 2008, waar ze de finale bereikte. Na deze eerste media-aandacht volgde ze een opleiding aan de Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in Londen, een van de meest prestigieuze toneelscholen van het Verenigd Koninkrijk.

Haar carrière kreeg vervolgens geleidelijk vorm op televisie. Ze verscheen in het historische drama "War & Peace" (2016) en de serie "Taboo" (2017). Daarna verwierf ze internationale erkenning met opmerkelijke projecten zoals de miniserie "Chernobyl" (2019) en de serie "Fargo". Tegelijkertijd bouwde ze een carrière op in het theater, waar ze onder meer een Laurence Olivier Award won voor haar vertolking van Sally Bowles in de musical "Cabaret".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jessie Buckley (@thejessiebuckley)

Gedenkwaardige rollen in films

In de filmwereld trok Jessie Buckley voor het eerst de aandacht in 2017 met de onafhankelijke film "Beast", waarin ze haar debuut maakte in een hoofdrol. Vervolgens verwierf ze bredere bekendheid met de musicalfilm "Wild Rose" (2018), waarin ze een Schotse countryzangeres speelde die droomt van succes. Deze rol leverde haar een BAFTA-nominatie op voor Beste Actrice. In 2021 werd ze voor haar rol in "The Lost Daughter" genomineerd voor een Oscar voor Beste Bijrolactrice, waarmee ze haar positie als een van de meest veelbelovende actrices van haar generatie bevestigde.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jessie Buckley (@thejessiebuckley)

Een cruciale rol in "Hamnet"

De doorbraak kwam in 2026 met de film "Hamnet", geregisseerd door Chloé Zhao en gebaseerd op de roman van Maggie O'Farrell. In dit historische drama vertolkt Jessie Buckley de rol van Agnes Shakespeare, de vrouw van toneelschrijver William Shakespeare. De film onderzoekt het verdriet van het echtpaar na de dood van hun zoon Hamnet, een gebeurtenis waarvan wordt aangenomen dat deze de inspiratie vormde voor de tragedie Hamlet.

Jessie Buckley's vertolking, geprezen om haar emotionele intensiteit, leverde haar talloze prijzen op tijdens het prijzenfestival, waaronder Golden Globes, BAFTA's en Critics' Choice Awards, voordat ze triomfeerde bij de Oscars. Tijdens de Academy Awards-ceremonie van 2026 in Los Angeles won ze eindelijk de Oscar voor Beste Actrice en schreef ze geschiedenis als de eerste Ierse vrouw die deze onderscheiding in deze categorie behaalde.

Een carrière in opkomst

Jessie Buckley heeft zich gevestigd als een van de meest gerespecteerde actrices in de internationale filmwereld. Haar carrière, gekenmerkt door uiteenlopende rollen in onafhankelijke films, televisie en theater, weerspiegelt een loopbaan die is opgebouwd met hoge eisen. Na het succes van "Hamnet" zal ze naar verwachting grote filmprojecten blijven aannemen, waarmee ze haar status als essentiële actrice van haar generatie bevestigt.

Met deze Oscar heeft Jessie Buckley een belangrijke mijlpaal bereikt in een carrière die alom geprezen wordt door critici. In slechts enkele jaren tijd heeft de Ierse actrice zich gevestigd dankzij intense acteerprestaties en artistieke keuzes. Haar triomf voor "Hamnet" is niet alleen een persoonlijke bekroning, maar ook een erkenning van een talent dat met elk van haar projecten keer op keer is bevestigd.