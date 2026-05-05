Beyoncé maakt een spectaculaire comeback met een diamanten "skeletjurk".

Na tien jaar afwezigheid op het Met Gala keerde ze terug en het wachten was het meer dan waard. In de nacht van 4 op 5 mei betrad Beyoncé de trappen van het Metropolitan Museum of Art in een jurk met een skeletmotief, volledig bezet met diamanten, die meteen het internet in zijn greep hield.

Beyoncé was al tien jaar afwezig op de rode loper van het Met Gala. Haar terugkeer in 2026 – als co-voorzitter van de avond samen met de Australisch-Amerikaanse actrice, producent en regisseur Nicole Kidman, de Amerikaanse tennisster Venus Williams en voormalig hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, Anna Wintour – was een van de meest verwachte momenten van de avond. Ze arriveerde met Jay-Z en hun 14-jarige dochter Blue Ivy, die met haar trendy zonnebril duidelijk de coole uitstraling van haar moeder heeft geërfd.

Het thema "Kostuumkunst" van deze editie in 2026 – waarin mode als kunstvorm wordt onderzocht aan de hand van de museumcollecties – was bedoeld om de relatie tussen kleding en het menselijk lichaam ter discussie te stellen. Beyoncé, die gedurende haar carrière kostuums tot een krachtig narratief instrument heeft gemaakt – van de outfits van "Lemonade" tot de bodysuits van de "Renaissance Tour" en de countrylooks van "Cowboy Carter" – had geen verdere uitleg nodig. De jurk met diamanten skelet was het perfecte antwoord.

De diamanten "skeletjurk" van Olivier Rousteing

De jurk is ontworpen door Olivier Rousteing, de voormalige creatief directeur van Balmain. Het is een sculpturale creatie met een skeletachtige structuur – een netwerk van diamanten en kristallen, gerangschikt om de botten en gewrichten van een skelet op te roepen, bedekt een transparante stoffen basis. Het geheel wordt ge completeerd door een aansluitend lijfje, een volle rok en een weelderige sleep van crèmekleurige en lichtblauwe veren.

De zonnekroon en de sieraden

Een bijpassend hoofddeksel – een diamanten zonnekroon – maakte de look compleet, samen met een gebeeldhouwde diamanten halsketting en bijpassende oorbellen. Haar haar was gestyled in goudblonde krullen en haar make-up, verzorgd door Rokael Lizama, bestond uit zachte oogschaduw, een poederroze blush en een glanzende nude lippenstift – een etherische schoonheid die niet met de jurk concurreerde, maar deze juist aanvulde.

Toen Vogue Beyoncé vroeg naar de betekenis van haar outfit, antwoordde ze simpelweg: "Het gaat erom te vieren wat God je heeft gegeven." Ze bracht ook een eerbetoon aan haar ontwerper: "Hij is iemand die me altijd trouw is gebleven en met wie ik zoveel ongelooflijke, iconische looks heb gecreëerd. Het gaat er echt om hem te vertegenwoordigen."

Bovenaan de trap namen Beyoncé, Jay-Z en Blue Ivy de tijd om samen op de foto te gaan. Het was de eerste keer dat de 14-jarige Blue Ivy haar moeder officieel vergezelde op de rode loper van het Met Gala. Zichtbaar ontroerd zei Beyoncé: "Het is ongelooflijk om dit met haar te kunnen delen."

Na tien jaar afwezigheid, een jurk met een skeletmotief van diamanten, een zonnekroon en haar dochter Blue Ivy aan haar zijde – Beyoncé hoefde geen speech te houden ter gelegenheid van het Met Gala van 2026. Ze hoefde alleen maar over de rode loper te lopen.